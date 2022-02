L’entitat ha cobert totes les places disponibles per a les tres jornades programades, totes elles desenvolupades en el Pavelló Poliesportiu Municipal

El Pavelló Poliesportiu Municipal està acollint aquests dies unes jornades per a la revisió de la pell organitzades per AECC Almussafes en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat. Entre les tres jornades programades passaran unes 112 persones per a consultar dubtes i rebre informació útil sobre aquesta problemàtica. La dermatòloga María Vicente i el coordinador de Promoció de la Salut d’AECC València, José Luis de Miguel, són els encarregats de gestionar les sessions. “No ens cansarem de dir que aquestes revisions són molt necessàries i sempre comptaran amb el suport de l’executiu municipal”, assenyala el regidor de Sanitat, Faustino Manzano.



Una vegada més, les jornades de revisió de la pell organitzades per l’Associació Espanyola contra el Càncer d’Almussafes estan sent un èxit. Un total de 74 persones van passar entre el dimecres 9 i ahir, dijous 10 de febrer, pel Pavelló Poliesportiu Municipal per a sotmetre’s a una exploració. El bon acolliment registrat per l’entitat ha fet que es programe una tercera data el pròxim dimarts 15, per a la qual tampoc queden places disponibles. Amb tot, durant aquests tres dies passaran per les mans de la doctora especialitzada en dermatologia María Vicente més d’un centenar de persones.



En aquestes sessions, convocades periòdicament en el municipi per AECC en la col·laboració amb l’Ajuntament de la població i coordinades pel responsable de Promoció de la Salut de l’entitat a nivell provincial, José Luis de Miguel, les persones assistents poden consultar amb l’especialista els seus dubtes sobre la perillositat de les marques que hagen pogut detectar-se i rebre consells per a la correcta cura de la pell. Per a evitar aglomeracions i garantir el bon desenvolupament de l’activitat, disponible de 10 a 14 hores, era imprescindible sol·licitar cita prèviament.



“La prevenció i la detecció precoç són primordials per a arribar a temps a possibles malalties. Ocorre amb totes les dolències, especialment amb el càncer. Per això animem a la ciutadania a participar en aquestes activitats que, literalment, ens poden salvar la vida. A vegades restem importància a determinades pigues, a determinats dolors, anem posposant la visita al metge fins que l’assumpte es converteix en preocupant. Així que no ens cansarem de dir que aquestes revisions són molt necessàries i sempre comptaran amb el suport de l’executiu municipal”, assenyala el regidor de Sanitat, Faustino Manzano.

