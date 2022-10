El passat divendres es va presentar a Almussafes el segon llibre de la saga Tale of the Godless, anomenat Lost Princess, escrit per la jove escriptora local, Sara Ferrando Estarlich. La pròpia autora va explicar quin és l’atractiu del llibre i la saga en general.

La saga conta una història de fantasia post apocalíptica, set mil anys després que la societat moderna desaparega. El segon llibre comença dos anys després del primer, House of Cards. Els llibres de Ferrando, com a curiositat, estan escrits íntegrament en anglès.

La presentació va ser a la Biblioteca Pública d’Almussafes, on el regidor d’Educació i Esports, Pau Bosch, parlà del valor que suposa tenir gent jove de la localitat publicant llibres.

El primer llibre de Sara Ferrando, anomenat Afterlife, va ser publicat el 2020. L’any passat va ser el torn de l’inici de la saga amb House of Cards i ara l’ha continuat amb Lost Princess.