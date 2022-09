Almussafes reprén el voluntariat de majors de la UDP després de la pandèmia

Aquesta nova temporada són un total d’13 voluntaris i voluntàries els que brindaran el servei

La regidora de Majors, Paqui Oliver, va assistir ahir a la reunió de presentació de la iniciativa, que en la localitat coordina Encarna Rosaleny

Un total d’13 persones participen en la nova edició del Programa de Voluntariat de Majors, que Almussafes reprén aquest any 2022 després de dos anys de suspensió per la pandèmia de la Covid-19. Dimecres passat, la Llar del Jubilat va acollir una sessió de presentació del projecte, promogut per la UDP per a acompanyar als jubilats i pensionistes en situació de dependència, aplacar la seua soledat i fer-los la vida més agradable. L’edil de Majors, Paqui Oliver, va acompanyar al grup de voluntaris i voluntàries en la reunió inaugural del projecte, a la qual van assistir així mateix, l’assistent social i coordinador de la Federació de la UDP a Madrid, Pedro Ruiz, així com el coordinador de la Federació Provincial i Voluntariat de la UDP de València, Ángel Redondo.

El Programa de Voluntariat de Majors de la Unió Democràtica de Pensionistes (UDP) de València torna a Almussafes de manera presencial després de la paralització de la iniciativa durant 2020 i 2021, a conseqüència de la pandèmia.

En aquesta nova edició, que ara s’inaugura, participaran un total de 13 persones majors de Almussafes, que brindaran, de manera altruista, acompanyament a altres persones majors en situació de dependència que requerisquen del servei, tant a domicili com directament en la Residència i Centre de Dia La Vila.

Per a presentar l’activitat social amb la qual es busca lluitar contra la soledat i proporcionar moments agradables a persones en situació de dependència, dimecres passat 28 de setembre al matí, es va celebrar una sessió informativa en la Llar dels Jubilats d’Almussafes. En ella van participar la coordinadora del programa en la localitat i membre de l’Associació de Jubilats d’Almussafes, Encarna Rosaleny, la regidora de Majors, Paqui Oliver, l’assistent social i coordinador de la Federació de la UDP a Madrid, Pedro Ruiz, així com el coordinador de la Federació Provincial i Voluntariat de la UDP de València, Ángel Redondo.

“Des de l’Ajuntament d’Almussafes continuarem brindant el màxim suport a aquest programa social, amb el qual sens dubte es millora el benestar dels nostres majors, per la qual cosa agraïm enormement la dedicació, lliurament desinteressat i sensibilitat del grup de voluntaris, que capitaneja la nostra veïna Encarna Rosaleny”, explica l’edil de Majors.