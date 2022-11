Un equip d’alumnes de l’escola familiar agrària la Malvesia de Llombai ha aconseguit el premi de la Diputació i la Universitat de València pel projecte Edunature Cooperativa Social d’Educació i Medi Ambient.

Els estudiants promotors del projecte, estudien el cicle formatiu de Grau Superior en “Gestió Natural i del medi Rural”. L’equip guanyador està composat per Natasha Gil, Cristina Sanz i Pau Cerveró, els quals es repartiren les tasques de treball, aportant cadascú la seua experiència personal per tal de què el projecte tirara endavant.

El projecte estableix les bases d’una cooperativa que duu a terme projectes d’educació i formació en matèria ambiental, difusió de valors tradicionals dels municipis rurals, impuls a l’agricultura i productes de proximitat. Així, aquesta iniciativa és viable per tal d’implementar-la en zones despoblades, essent capaç de dinamitzar les economies locals. L’equip d’estudiants ha estat tutoritzat pel docent Efraim Vendrell, qui ha seguit en tot moment el treball dels alumnes.

Aquesta distinció comporta un premi de mil euros que el diputat de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la Despoblació, Ramiro Rivera, ha efectuat en la Diputació de València als estudiants, els quals es repartiran a parts iguals. Així mateix, a Efraim Vendrell, el professor que els ha acompanyat en el desenvolupament de la idea, li corresponen 400 euros de premi.

El centre la Malvesia duu 52 anys formant a joves de la Comunitat Valenciana en matèria agrària i rural. Des de 1970 han passat pel centre més de 6.000 alumes en formació reglada, així com professionals per tal de rebre formació tècnica per mitjà de cursos de formació contínua, ocupacional i seminaris professionals.