Alumnes de primària dissenyen l’exterior d’un autobús i una targeta de l’EMT per a reivindicar la mobilitat sostenible

Més de 5.700 xiquets i xiquetes han participat en el concurs de dibuix de la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Dos alumnes de sisè de primària han sigut les guanyadores del concurs de dibuix de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible per a dissenyar l’exterior d’un autobús i una targeta de l’Empresa Municipal de Transports (EMT). El regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, i la directora gerent de l’entitat, Marta Serrano, han lliurat estos premis a les guanyadores de la XII edició, que ha comptat amb més de 5.700 participants de vuitanta col·legis de València.



El premi en la categoria al millor disseny d’un autobús exterior ha estat per a María Vázquez, de sisè de primària del col·legi Rafael Altamira. Amb el lema “Tot és millor amb els autobusos”, la seua il·lustració representa la importància d’utilitzar mitjans de transport sostenibles, com l’autobús o la bicicleta, per a cuidar del planeta i tindre una ciutat més saludable i amable.

El regidor de Mobilitat Sostenible ha destacat “la creativitat i l’originalitat d’este dibuix, que recorrerà els carrers de la ciutat per a mostrar quina és la ciutat que volen i necessiten els xiquetes i les xiquetes. Esta mirada de les noves generacions és molt important per a seguir reivindicant la importància de la mobilitat sostenible i de cuidar el nostre planeta”.

En la categoria al millor disseny d’una targeta de l’EMT, el premi ha estat per a Andrea García, de sisè de primària del col·legi Rafael Mateu Cámara. El seu dibuix representa els beneficis per al planeta i per a la vida de les persones de l’ús del transport públic, en contraposició al d’altres vehicles més contaminants. “Este disseny serà el protagonista de 25.000 targetes de l’EMT, i llança un missatge molt inspirador que convida que tots i totes reflexionem sobre el canvi climàtic i la situació del nostre planeta”, ha destacat Grezzi.

Durant l’entrega dels premis, l’alumnat d’estos col·legis també ha tingut l’oportunitat de traslladar les seues preguntes al regidor i a la directora gerent sobre la mobilitat sostenible en la ciutat. Així, s’han interessat pels nous autobusos elèctrics zero emissions que arribaran prompte a l’empresa municipal i per les accions que s’estan impulsant per a cuidar del medi ambient.