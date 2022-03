Els i les ambaixadores del Consell Europeu són alumnes del CEIP Salvador Gadea d’Aldaia, triats per a treballar este 2022 donant a conéixer els assumptes de la Unió ‘que ens afecten cada dia’

22 alumnes de 4t de la ESO del CEIP Salvador Gadea d’Aldaia han rebut les credencials, a la sala de plenaris de l’Ajuntament, com a ambaixadors i ambaixadores del Consell Europeu 2022. Alumnat que ja porta tot el present curs treballant per conéixer i comunicar les notícies que arriben des d’Europa i ens afecten en el dia a dia com a membres de la Unió.

El centre educatiu d’Aldaia va estar seleccionat per a realitzar un projecte que consistix en recrear com una seu del que és el Parlament Europeu. Segons explica Remedios Barona, Directora del CEIP Salvador Gadea d’Aldaia, “és un intent de crear consciència d’unitat sobre Europa, donar a conéixer les institucions… i nosaltres que som un centre en una visió molt internacional, participem en este projecte també”.

L’alcalde, Guillermo Luján, i la regidora d’Educació, Marta Romeu, han rebut el grup i han fet lliurament de les acreditacions a cada ambaixador i ambaixadora. “Sou els europeus del futur. Tot i que en el dia a dia treballem amb polítiques locals, Europa està en tot. Amb la unitat s’entenem, garantim la pau i la convivència, i els valors de la democràcia”, destacava el primer edil.

Andrea López i Carla Martín són portaveus dels ambaixadors junior, i asseguren que “està molt bé que es reconega el treball que estem fent perquè, com ha dit l’alcalde, és molt important fomentar la cultura que hi ha i que Europa també és ací”.

Entre els i les ambaixadores s’organitzen per grups amb una tasca per a cada equip. Premsa i comunicació, xarxes socials… entre tots i totes, i després de celebrar reunions, van difonent tot el que passa, el que es decidix entre els representants…

De fet, a l’eixida al pati, tenen un punt de localització i informació “Ens dediquem a donar a conéixer els assumptes importants, les persones que ens representen en l’àmbit europeu així com els projectes que duu a terme la Unió Europea per a beneficiar-nos i col·laborar en la seua producció”.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià