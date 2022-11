Gonzalvo: “Vull agrair la confiança que ha depositat el meu partit per tal de liderar la Montcada moderna, oberta, diversa i referent del futur”

L’Assemblea Local de Compromís Montcada ha escollit per unanimitat a Álvaro Gonzalvo com al seu candidat a l’Alcaldia de Montcada. Esta decisió ha vingut acompanyada d’un vídeo, en el qual el candidat ha deixat clar que ix a guanyar les pròximes eleccions municipals per tal de liderar un govern que pose fi a la paràlisi i falta de gestió en què es troba actualment el consistori.

“Han sigut més de tres anys realitzat una oposició ferma però útil a l’actual govern d’Amparo Orts, escoltant a tots els veïns i veïnes, defensant i alçant la veu per les seues preocupacions i necessitats i recorrent-me tots els barris de la ciutat. Després d’estos aprenentatges, estic preparat per a liderar el projecte de la meua vida, governar el meu poble que tant estime”, ha explicat el candidat.

Gonzalvo és graduat en Economia per la Universitat de València i realitza un Màster en Dret de l’Empresa i Assessoria Fiscal. Actualment és regidor i portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Montcada, forma part de la Coordinadora Nacional de Joves PV – Compromís, les joventuts de la formació valencianista, i representa a l’Horta Nord al Consell Nacional de Més – Compromís.

“Em presente per ser l’Alcalde que Montcada necessita, que tots els veïns i veïnes mereixen. Vull construir, junt amb ells, un poble que cuida de la seua gent, on cabem totes i tots, que mira cap al futur sense oblidar el seu passat, que disfruta amb orgull de les seues tradicions i que té ambició d’anar a més. És moment d’un canvi real“, ha sentenciat Gonzalvo.