Diversitat Cultural i Participació Local: Un Festival per a Tothom

Novetats i Activitats: Celebrant la Creativitat en Tots els Àmbits

Arriba una nova edició d’Art al Carrer a Alzira. Aquest projecte cultural i participatiu celebra la seua novena edició aquest cap de setmana amb 24 propostes, 19 companyies i molt d’humor. Mim, circ, dansa, teatre i música es barregen en un festival que enguany arriba carregat de novetats, com la celebració del 10é aniversari de la Biblioteca Pública Municipal, que reubica la seua fira del llibre a la Plaça Major, o l’ampliació dels espais.

L’objectiu d’Art al Carrer és universalitzar la cultura per conéixer la diversitat cultural que existeix al nostre país, al temps que es dinamitza l’economia local. Així, les companyies arriben no només de la Comunitat Valenciana sinó també de Catalunya, Madrid, Andalusia, Aragó i, fins i tot, l’Argentina. Enguany, a més, Art al Carrer es desenvolupa durant dos dies sencers traslladant-se diumenge a La Barraca d’Aigües Vives.

La 9a edició d’Art al Carrer es completa amb la 8a Jornada d’Il·lustració d’Alzira al Carrer Escoles Pies. Aquesta cita, amenitzada enguany per Cabrafotuda i l’alzirenya Neus Fontana, comptarà amb un taller de Lego a favor de la Fundació Novaterra, el tradicional mercat d’il·lustració amb 25 artistes dibuixant en directe, una intervenció artística sobre murs mòbils o un podcast en directe, una de les novetats d’enguany.

Entre les persones participants en aquestes jornades artístiques, que han comptat amb un pressupost total de vora 50.000 euros, hi ha una gran presència d’alzirenys i alzirenyes, com la dissenyadora Empar Piera; els grups de música Mala i Trio d’Archi; la Nànets Miniband Rock o la bailaora Maria Belda. Així mateix, col·laboren entitats alzirenyes com La Tarumba Teatre, Alzira Ràdio o Creu Roja, que oferirà l’exposició ‘Mira’m, jo també soc art’ amb obres creades pels participants del projecte Crece.

El tret d’eixida d’Art al Carrer serà divendres 27 a les 17:15 a la Plaça Major d’Alzira amb l’espectacle itinerant ‘La gran família’. Les Jornades d’Il·lustració tindran lloc el dissabte 28 de 12 a 14 i de 16 a 21 hores.