L’ Ajuntament d’ Alzira acull públicament la donació del Premi Europeu de Divulgació Científica per part de la Universitat de València a la Creu Roja

Els Premis Literaris Ciutat d’ Alzira que es van celebrar el 12 de desembre van tindre com a principal protagonista la solidaritat i la visibilitat de la situació del sector cultural i literari després de patir els efectes de la DANA

Però també van tindre com a un dels protagonistes el Premi Europeu de Divulgació Científica que va quedar desert. Això si, no per baixa qualitat, tot el contrari.

Per tant, la Universitat de València ha decidit atorgar els 12.000 euros d’ aquest premi a la Creu Roja d’Alzira com a objectiu de donar-lis suport en les seues tasques d’ ajuda per als damnificats.

És per això que Mari Creu Carrió, Presidenta de Creu Roja Alzira, ha volgut destacar l’ importància de l’ ajuda inmediata dels recursos a l’ hora d’ actuar i ha agraït tota l’ ajuda que han tingut per part de l’ Ajuntament, la Universitat i l’ editorial Bromera

També, el Regidor de Cultura d’ Alzira, Israel Pérez ha volgut mostrar la seua satisfacció i la seua gratitud a la Universitat de València per aquesta donació

Aquest ha sigut un acte on l’ alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, ha reivindicat la feina que fa Creu Roja justificant eixa donació total de 17.160 euros que s’ han recaptat amb els Premis Literaris Ciutat Alzira

També destacava en aquest acte les activitats conjuntes que porten a terme entre l’ Ajuntament i aquesta associació per tal d’ ajudar a la població.