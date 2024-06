Alzira acull un any més el final de curs de Tyrius Comunitat Valenciana amb la participació de més de 1.000 dones

Les diferents associacions d’ames de casa i consumidors Tyrius de la Comunitat Valenciana s’han reunit un any més a la Sala Rex d’Alzira per celebrar el seu final de curs amb un dinar en què també ha estat present el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

La celebració ha començat amb una misa a la Catedral de València presidida per l’arquebisbe Enrique Benavent, on les ames de casa li han lliurat un sobre amb donatius per ajudar a famílies amb escassos recursos.

Mazón ha elogiat la tasca de Tyrius, una associació amb més de 50 anys d’història que vertebra el territori i té la protecció i la defensa dels drets de les dones i els consumidors com a principis fonamentals.

1.100 dones de les diferents delegacions de Tyrius a la Comunitat Valenciana s’han congregat al dinar de fi de curs, on han pogut compartir experiències i, sobretot, celebrar els èxits de l’associació.

A l’esdeveniment també han estat presents la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero; la directora d’Igualtat i de l’Institut de les Dones, Davinia Bono i el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, entre d’altres autoritats.

Tyrius desenvolupa al llarg de l’any activitats per a les seues més de cent mil afiliades, des de voluntariat fins a cursos de noves tecnologies, classes d’espanyol per a estrangeres, cursos i conferències. L’associació compta en l’actualitat amb 220 delegacions i promou accions per a l’atenció de dones en risc d’exclusió social i per a persones immigrants, entre d’altres.