L’ordre, a hores d’ara en fase d’al·legacions, és per a que els propietaris implementen les mesures de prevenció d’incendis forestals obligatòries

Creant franges perimetrals de seguretat front al foc, de forma voluntària o l’Ajuntament actuarà de manera subsidiària.

L’Ajuntament d’Alzira, en base al compliment de la disposició addicional sèptima del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge (TRLOTUP), ha aprovat i publicat una ordre d’execució global de les mesures de prevenció d’incendis forestals que els propietaris dels habitatges identificats a la cartografia següent (aprovada en plenari municipal del 28 de novembre de 2023) han d’acomplir com a subjectes obligats.

https://alzira.gvsigonline.com/gvsigonline/core/load_public_project/lotupadicionalsexta

Els propietaris obligats a complir estar ordre poden presentar al·legacions des de la publicació del tràmit d’audiència d’esta ordre d’execució col·lectiva en el (BOP Nº114 del 13.06.2024), és a dir, fins al pròxim 29 de juny.

https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2024/08026&lang=va

Una vegada passada i resolta esta fase d’al·legacions, tots els propietaris dels immobles identificats a la cartografia disposaran d’un període de 6 mesos per a executar els treballs d’adequació de la vegetació interior de les seves parcel·les i de les faixes perimetrals a les urbanitzacions i vivendes unifamiliars aïllades que es troben en contacte amb el sòl forestal.

Si dins del termini previst, els propietaris afectats no fan estos treballs d’adequació indicats en les seves parcel·les, l’Ajuntament d’Alzira farà estos treballs de manera subsidiària, a càrrec dels propietaris.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, recorda que “ la llei obliga als propietaris de vivendes i urbanitzacions que es troben en zona forestal a l’autoprotecció front als incendis forestals. Les persones que viuen en estes zones voluntàriament han de ser conscients de que existix un perill davant la sequera que vivim per l’absència de pluja i que fa que s’incremente el perill d’incendis. No obstant això, l’Ajuntament continuarà treballant per ajudar-los, assessorar-los, i buscant subvencions i ajudes per a millorar la protecció d’estes zones.”

De fet, l’Ajuntament d’Alzira posa a la disposició dels afectats, el servei de prevenció d’incendis forestals depenent de la regidoria de Medi Ambient i Transició ecològica per explicar en detall en què consisteix l’ordre d’execució i també per oferir assessorament tècnic per a determinar el procediment a seguir en la seva execució. Es podrà contactar amb este servei telefonant al 661 522 601 en horari de 8 a 15:00 o bé, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica mediambient@alzira.es amb les dades de contacte i l’exposició del dubte.

Paral·lelament, en breu es convocarà a les persones afectades, titulars de vivendes aïllades, d’urbanitzacions i de nuclis habitats identificats a la cartografia, per a explicar en detall aquesta ordre d’execució a tots els veïns interessats.