Després de dos anys sense poder celebrar-se, a causa de la pandèmia, ha tornat a Alzira la Setmana de les Persones Majors, per enguany celebra la seua tercera edició. Per aquest motiu, l’Àrea de Serveis Socials e Innovació Social de l’Ajuntament d’Alzira ha programat tallers, xarrades i exposicions tenint en compte els interessos manifestats en ocasions anteriors per tal de donar resposta a les inquietuds de les persones majors, d’acord a la realitat que els afecten. La regidora de Serveis Socials, Marina Mir, s’ha mostrat molt satisfeta pel fet de poder tornar a impulsar estes activitats que ofereixen al llarg d’esta setmana.

Enguany es repetiran algunes propostes d’anteriors edicions, com els tallers de prevenció de caigudes, o la ruta urbana de visita als nostres monuments, una de les activitats més demandades en l’anterior edició. Activitats que els assistents valoren molt positivament.

La ponència inaugural ha recaigut en mans de Mónica Ramos, Coordinadora tècnica de la universitat per a majors UNATE i la fundació Patronat Europeu de Majors de Santander, qui ha destacat la necessitat d’aquestes jornades per demostrar que les persones majors són ciutadans actius, per llevar-los l’estigma de que pel fet de ser majors, són dependents.

Amelia Blanquer, del col·lectiu de pensionistes d’Alzira, assenyala la importància de no relacionar edat amb minusvalidesa.

Queda clar, doncs, que és necessari que la societat comprenga que les persones majors, pel fet de ser majors, no són persones dependents, poden ser adults actius i capacitats. Per això aquestes setmanes dedicades per a ells són imprescindibles per a ells i per a la societat.