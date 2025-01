Alzira celebra l’acte de lliurament de la recaptació del concert solidari “Reconstruïm les Escoles de Música”

L’Ajuntament d’Alzira ha acollit l’acte de lliurament del xec solidari per valor de 53.847,16 euros recaptats en el concert “Reconstruïm les Escoles de Música”.

L’alcalde, Alfons Domínguez, juntament amb el vocalista de La Fúmiga, Artur Martínez, i el regidor de cultura, Israel Pérez, han entregat la donació a la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González.

Objectiu: reconstruir les escoles de música afectades

El concert, celebrat el passat 30 de novembre, va ser una iniciativa solidària de La Fúmiga, amb el suport de l’Ajuntament d’Alzira i Pro 21 Cultural, destinada a restablir els centres musicals que van patir greus danys a causa de la DANA. Segons dades de la FSMCV, les pèrdues superen els 2 milions d’euros, afectant unes 30 societats musicals, més de 3.500 músics, 4.000 alumnes i 300 professors.

Els fons recaptats, que inclouen les aportacions a la fila 0 i les vendes en paradetes, es destinaran íntegrament a la reconstrucció de les escoles de música. La gestió dels beneficis es farà a través de la FSMCV, que disposa d’un detall exhaustiu dels danys soferts en municipis com la Plana d’Utiel-Requena, la Foia de Bunyol, l’Horta Sud i la Ribera Alta.

Agradecimientos i reflexions

La presidenta de la FSMCV, Daniela González Almansa, ha expressat el seu agraïment pel donatiu, subratllant que “les escoles de música són una part essencial de les societats musicals, ja que asseguren el futur d’un moviment cultural únic en el món”.

El regidor de cultura, Israel Pérez, ha destacat que “la cultura salva al poble”, posant en valor la transcendència d’aquesta iniciativa per a les societats musicals.

L’alcalde, Alfons Domínguez, també ha agraït el compromís de La Fúmiga per impulsar aquest projecte solidari, i ha afirmat que “l’Ajuntament està molt orgullós del poble i de poder haver col·laborat com a institució en aquesta iniciativa”.

Per la seua banda, Artur Martínez, vocalista de La Fúmiga, ha assenyalat que aquesta acció és una mostra de “la resposta col·lectiva davant una situació tan crítica com la viscuda per les escoles de música”.

Èxit de participació

Amb prop de 4.000 entrades venudes, aquest concert solidari simbolitza l’esperit de solidaritat del poble d’Alzira i de la Comunitat Valenciana. Els beneficis recaptats marcaran l’inici de la reconstrucció d’aquestes escoles de música, que són el cor de les societats musicals valencianes.