L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Medi Ambient, continua executant treballs contra els incendis programats en el pla local de prevenció d’incendis forestals.

Unes actuacions que són possibles gràcies al suport de la Generalitat Valenciana i que, a hores d’ara, s’estan duent a terme a la Murta i la Casella.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, recordava que, tot i l’arribada de les pluges de la tardor, els treballs de prevenció d’incendis s’estenen en el temps a causa de les altes temperatures i les condicions de sequera.

L’objectiu dels tractaments silvícoles serà la reducció de la combustibilitat existent en les zones d’actuació, per tal de crear espais segurs en els quals els mitjans d’extinció puguen controlar l’incendi en cas de produir-se. Així, els treballs se centraran primordialment a trencar la continuïtat vertical i horitzontal que actualment presenten les masses forestals en aquestes zones.

A la Casella s’està actuant en la densa massa forestal que es troba al vessant del barranc de la Casella des dels pilars de l’entrada fins a la confluència del camí amb la pista de la Font del Garrofer. A la Murta, s’actuarà durant el mes de setembre en la zona dels antics conreus del paratge Racó de les Vinyes de la finca de la Murta, on es pretén recuperar l’ús original agrícola o, almenys, fer un manteniment periòdic per tal que la vegetació forestal actue com a tallafocs i facilite les possibles maniobres d’extinció.