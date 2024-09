Alzira celebra el centenari d’Estellés amb un concert dels germans Penalba

Israel Pérez, regidor de Cultura d’Alzira

El Gran Teatre d’Alzira acull un concert amb entrada lliure

Israel Pérez, regidor de Cultura d’Alzira

Alzira continua celebrant l’Any Estellés que commemora el centenari del naixement del poeta. En aquesta ocasió, el Gran Teatre d’Alzira acollirà un concert dels germans Joanatan i Christian Penalba, dos veterans de la música valenciana, baix el nom de “Per sempre Estellés”.

Tall de veu: Israel Pérez, regidor de Cultura d’Alzira

L’actriu carcaixentina Silvia Valero conduirà l’homenatge, una activitat patrocinada per la Diputació de València i que s’està duent a terme en diverses localitats de la província. Dins de l’Any Estellés, setembre és un mes important perquè és quan va nàixer el poeta i, per tant, diferents municipis al llarg del territori organitzen sopars a la fresca i jornades culturals marcades per la música i la poesia.

El concert al Gran Teatre d’Alzira tindrà lloc divendres 20 de setembre a les 20 hores, amb entrada lliure fins a completar aforament.

Tall de veu: Israel Pérez, regidor de Cultura d’Alzira

La commemoració del naixement d’Estellés ha comptat amb multitud d’activitats respaldades per nombroses associacions, entitats i col·lectius, així com l’àrea de Cultura de la Diputació de València. Des de l’edició d’un llibre de partitures amb les lletres del poeta i la realització de recitals itinerants fins a la reedició de volums esgotats del poeta, concerts, trobades, exhibicions d’art, obres de teatre, taules redones, espectacles de dansa o recitals de poesia i música en directe.