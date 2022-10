Presentació de la IX Carrera Popular ‘La Ribera contra el Càncer’

L’objectiu d’esta Carrera, iniciativa de l’associació DonEs Afectades de Càncer de Mama d’Alzira (DACMA) és conscienciar a la població sobre la malaltia i la importància de mantindre hàbits de vida saludable

L’Hospital Universitari de la Ribera ha acollit, este matí, la presentació de la novena edició de la Carrera Popular ‘La Ribera contra el Càncer’, que tindrà lloc a Alzira el pròxim 15 d’octubre, en el marc del Dia Mundial contra el Càncer de Mama.

L’acte de presentació d’esta novena edició ha comptat amb la participació de representants de les principals entitats implicades en l’organització de l’activitat lúdic-esportiva. Així, han estat presents la presidenta de l’associació Dones Afectades de Càncer de Mama d’Alzira (DACMA), Mariví Ferragut, entitat impulsora de la Carrera; l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez; el director mèdic d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera, José Manuel Soler; la facultativa del Servei d’Oncologia de l’Hospital d’Alzira Corina Escoin, i el president del Club d’Atletisme La Rabosa, Facundo Botija.

L’objectiu d’esta IX Carrera Popular és el conscienciar a la població en general de l’impacte que el càncer té en qui el pateix i en el seu entorn més pròxim. A més, esta iniciativa pretén sensibilitzar sobre la importància d’adquirir i mantindre hàbits de vida saludables, com la pràctica d’exercici físic, per a previndre determinats tumors.

Durant la presentació de la Carrera, Mariví Ferragut ha recordat que “esta prova és solidària, no competitiva i, en estw sentit, com sempre, el recorregut és accessible a qualsevol persona independentment de la seua edat i condició física. D’esta manera, volem fomentar la participació de tota la població, amb la finalitat que la iniciativa, que en edicions anteriors ha concitat l’assistència d’uns 2.500 corredors, continue sent un èxit també enguany”.

En este sentit, la presidenta de DACMA s’ha congratulat “per poder recuperar esta prova lúdic-esportiva, després de l’aturada motivada per la pandèmia de coronavirus, i consolidar-la com a cita anual amb la solidaritat a la nostra comarca”.

Cal destacar, així, que els fons recaptats amb la venda de dorsals es destinaran a la lluita contra el Càncer a la Ribera i a cobrir les despeses generades per la mateixa Carrera.

El president del Club d’Atletisme La Rabosa, Facundo Botija, ha destacat “que esta és la prova que aconsegueix reunir a Alzira a la major quantitat de persones realitzant esport al mateix temps, la qual cosa parla molt bé de la capacitat de convocatòria de DACMA”.

“Es tracta d’una prova de 4 quilòmetres, assequible per a tothom, per la seua senzillesa, que recorre els carrers més emblemàtics de la ciutat, i en la qual col·laboren voluntaris de la Rabosa, així com Protecció Civil i la policia local d’Alzira, la qual cosa la fa molt segura”, ha destacat Botija.

Per part seua, la facultativa del Servei d’Oncologia de l’Hospital de la Ribera Corina Escoin, ha afirmat que “durant 2021, l’Hospital d’Alzira va diagnosticar un total de 1.176 nous casos de càncer, sent els més prevalents els de mama, pulmó i còlon” i ha recordat que “la realització d’activitat física permet no només previndre determinats tipus de tumors sinó, a més a més, en pacients ja diagnosticats, l’exercici contribueix a reduir els efectes secundaris, augmentar les possibilitats de cura, millorar la seua qualitat de vida i contribuir al seu benestar emocional”.

En este sentit, el director mèdic d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera, José Manuel Soler, ha assenyalat que “segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la població adulta hauria de realitzar entre 150 i 300 minuts d’activitat física a la setmana; es tracta d’un missatge que ha de calar en la població i per a això és molt valuosa la realització de proves com esta Carrera Popular”.

Segons ha assenyalat Soler, “des del Departament de Salut de la Ribera estem realitzant una important aposta per promoure l’activitat física entre la ciutadania, amb la posada en marxa d’iniciatives com els passejos saludables ‘La Ribera Camina’ o la prescripció de l’exercici físic des de les consultes d’Atenció Primària com un tractament més”.

De la mateixa manera, Soler ha anunciat que “pel que fa a l’àmbit particular del càncer de mama, el Departament de Salut de la Ribera té previst celebrar el pròxim 13 d’octubre, una mesa redona per a posar en marxa una iniciativa anomenada ‘Remant contra el càncer’, destinada a dones operades de càncer de mama, perquè puguen practicar rem, ja que s’ha comprovat que este tipus d’exercici millora l’evolució de les pacients, desenvolupa la musculatura i evita el linfedema que sol desenvolupar-se després de la cirurgia”.

Per part seua, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, ha fet una crida perquè “com en anys anteriors, la novena edició de ‘La Ribera contra el Càncer’, la carrera solidària més important de la ciutat, siga multitudinària, i ens permeta donar continuïtat a la lluita contra la malaltia, a la difusió d’informació, a la solidaritat i a la realització d’activitat física a la nostra comarca”.

Les persones interessades, poden adquirir ja el seu dorsal, pel preu simbòlic de 4 euros, en l’associació DACMA, en el Club d’Atletisme La Rabosa, en el Departament d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira i en el Departament de Comunicació de l’Hospital Universitari de la Ribera, així com en la Piscina Coberta Municipal, en el quiosc de la Plaça Major i en Aparisi Farmacia d’Alzira. Junt al dorsal, s’entregarà a cada participant també una polsera commemorativa del Dia Mundial contra el Càncer de Mama (fins a fi d’existències).