Alzira exposa a la casa Alós els vestits de les Falleres Majors

https://youtu.be/vQKHy91KK2E

El museu etnològic Casa Alós d’Alzira acull l’exposició dels vestits de les Falleres Majors d’Alzira i les seues respectives Corts d’Honor. Un any més, s’ha escollit una de les dependències municipals per a que queden exposats al públic, i puguen apreciar la bellesa de les teles i els complements. A l’acte acudiren les actuals Falleres Majors d’Alzira, Elena Cebrián i Sara Martínez, que han sigut les encarregades d’inaugurar l’exposició a la qual també han assistit el president de la Junta Local Fallera, Bernardo Cortés, el regidor de festes Xavier Pérez i el director del Museu Municipal d’Alzira, Agustí Ferrer, entre altres.

El regidor de Festes d’Alzira, Xavier Pérez, indica que les vestimentes han estat confeccionades i dissenyades per l’associació d’indumentaristes d’Alzira.

El president de la Junta Local Fallera, Bernardo Cortés, explica el conjunt i què és el que mostren els vestits que lluiran falleres i corts d’honor.

I amb ells desfilaran les falleres majors i les corts d’honor alzirenyes. La Fallera Major d’Alzira, Elena Cebrián, explica els seus vestits i el que per a ella signifiquen.

Per la seua banda, Sara Martínez, exposa les seues vestimentes per al seu regnat i la seua il·lusió per portar-los.

La mostra, en la que a banda dels vestits de fallera i d’època, també es podran contemplar fins el divendres, la resta de complements que portaran les Falleres Majors i les seues Corts. La casa Alós romandrà oberta per mostrar els trages al públic el dijous i divendres, d’11 a 1 del migdia i de 5 a 8 de la vesprada.