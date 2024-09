Més de vint clubs alzirenys participen en la IV Fira de l’Esport per donar a conéixer la seua activitat.

L’esdeveniment tindrà lloc demà dissabte de 9 a 14 hores a la plaça de Cartonatges.

Una cita que té l’objectiu de consolidar-se com a espai de promoció dels clubs alzirenys, sobretot dels més menuts, perquè puguen exposar la seua activitat junt als centres esportius i els comerços especialitzats.

Participen clubs de tenis taula, pilota valenciana, rugby, bàsquet, escacs, senderisme, futbol sala, taekwondo, pàdel o handbol, entre d’altres. A banda dels estands, hi haurà exhibicions de patinatge, halterofília, kungfu, gimnàstica rítmica, zumba i tenis, així com alguna sorpresa per a les persones assistents.

La Fira de l’Esport d’Alzira està organitzada per la regidoria d’Esports amb la col·laboració del Consell Municipal d’Esports i la seua comissió permanent.