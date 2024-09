Alzira celebra la Setmana de les Persones Grans del 1 al 4 d’octubre amb activitats diverses.

La programació s’ampliarà fins a finals d’any per promoure l’envelliment actiu i prevenir la soledat.

Baix el títol ‘Persones Grans, grans persones’, Alzira celebrarà la Setmana de les Persones Grans de l’1 al 4 d’octubre. Enguany, la programació s’estendrà fins a finals d’any amb l’objectiu principal de donar protagonisme i visibilitat a les persones majors, fomentant l’envelliment actiu i prevenint la soledat no desitjada.

Entre les diferents activitats, tallers de teatre, risoteràpia o noves tecnologies; xerrades de prejubilació o sexualitat; taichi i ruta teatralitzada per l’Anell Verd o la projecció d’un documental. La programació s’ha dissenyat tenint en compte tres pilars fonamentals: fomentar l’accés a recursos culturals i tecnològics, promoure estils de vida saludables i sensibilitzar sobre temes que afecten les persones grans.

Com a novetat enguany, l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament i Salut Pública han treballat conjuntament amb associacions com AFA i La Nostra Veu per formar les cuidadores i els cuidadors no professionals a través d’un curs validat per la Conselleria de Serveis Socials.

La Setmana de les Persones Grans arrancarà amb la lectura del manifest institucional del Dia de les Persones Majors el dimarts 1 d’octubre, amb posterior acte inaugural per parlar sobre els actius en salut a Alzira. A més, enguany, les activitats continuaran al llarg de novembre i desembre, quan es portaran també als centres de majors de la localitat. Aquestes jornades s’estendran també a La Barraca d’Aigües Vives el dijous 3 d’octubre.