Minut de Silenci a Alzira: La ciutat es mobilitza per condemnar l’últim cas de violència masclista a la Comunitat Valenciana.

Investigació a Castelló: Les autoritats aprofundeixen en el cas de la dona trobada sense vida, amb indicis de violència masclista.

Alzira ha acollit un emotiu minut de silenci per a condemnar l’últim cas de violència masclista que ha sacsejat la Comunitat Valenciana. Una dona de 45 anys i nacionalitat espanyola va ser trobada sense vida al seu domicili de Castelló, en un cas que eleva el nombre de dones assassinades per violència de gènere a Espanya a 33 en el 2024 i a 1.277 des del 2003. A més, ja són 10 els xiquets assassinats per violència vicària, una dada esfereïdora que torna a posar en relleu la gravetat d’esta xacra.

L’Ajuntament d’Alzira i nombrosos veïns s’han unit per a mostrar el seu suport i solidaritat amb la víctima i la seua família, a més de recordar la necessitat de continuar treballant en la lluita contra la violència masclista. Mentrestant, la investigació de la Policia Nacional a Castelló continua després de trobar el cadàver de la dona al seu domicili, amb indicis que apunten a una mort violenta.

Este últim cas ha sacsejat especialment la ciutat de Castelló, ja que els veïns de la víctima relataven la conflictivitat de la seua relació sentimental. Encara que no hi ha resultats concloents de l’autòpsia, les primeres investigacions reforcen la hipòtesi d’un nou assassinat masclista. Mentre les autoritats treballen per aclarir els fets, la Comunitat Valenciana continua sumida en el dolor i la reivindicació de mesures contundents contra la violència de gènere.