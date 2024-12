“Alzira ha celebrat una nova edició de la seua tradicional San Silvestre

“Els carrers de la ciutat s’han omplit de corredors disfressats de Pare Noel i altres personatges nadalencs, creant un ambient ple de color i festa.”



Fins i tot les mascotes han tingut el seu protagonisme, amb complements nadalencs

Els més menuts no han faltat a la cita, amb carrets i patinadores que han aportat un toc especial i creatiu a la jornada.”

“La San Silvestre d’Alzira, més que una cursa, és una festa que acomiada l’any amb bon humor, esport i solidaritat. Una cita que, any rere any, es consolida com un esdeveniment imprescindible per a la ciutat.”