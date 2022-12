Alzira ha inaugurat els seus dos betlems institucionals, el betlem de lu a la Casa de la Cultura i el de Pepita Pellicer a la Gallera.

A més, s’ha presentat la ruta dels betlems, tant de particulars com empreses i entitats que obrin per als visitants. Xavier Pérez, regidor de festes, indica l’important reclam que signifiquen aquestos dos betlems.

Pel que fa al Betlem de Lu, un muntatge que ocupa una superfície de 200 metres quadrats, aquest ja està muntat al pati de la Casa de la Cultura, a la intempèrie, per exprés desig de la família, doncs les figures estan preparades per a resistir les inclemències meteorològiques. El regidor de Cultura, Alfred Aranda, destaca el valor de la donació feta per Pedro Martínez Motilla.

Un betlem que començà, en paraules de Martínez Motilla, amb 30 figures que anà incrementant-se fins arribar a les més de 100 actuals, i que s’ha pogut visitar fins ara a la seua residència ubicada al Respirall.

D’altra banda, i com és habitual cada any, també es pot visitar el Betlem de Pepita Pellicer que enguany, i amb la comprensió de la família, es trasllada a la Gallera.

A més, la inauguració també s’ha aprofitat per presentar la ruta dels betlems, la primera ruta d’estes representacions que es celebra a Alzira. Formada per deu betlems composats per 8 entitats, associacions i particulars que s’han inscrit en esta activitat. Xavi Pérez, regidor de festes, s’ha mostrat il·lusionat amb esta nova iniciativa.

Tots estos betlems estaran oberts al públic fins després de festes. No obstant, aquelles persones interessades en participar amb el seu betlem per tal de mostrar-lo, podrà sumar-se a la ruta escrivint un correu electrònic a festes@alzira.es