L’Ajuntament d’Alzira obrirà a finals del mes de setembre el desviament de la redona de Les Fulles, a la zona comercial de la ciutat, per tal d’evitar embussos de trànsit a hores punta. La regidora d’Urbanisme, Sara Garés, explica en què consisteix este projecte a l’entrada nord de la ciutat.

L’objectiu d’este projecte és evitar els embussos a hores punta. Per a això, s’habilitarà un carril que vaja directament des del carrer Entre Naranjos fins a la redona, per darrere de la zona comercial, per tal d’evitar que els vehicles que es dirigisquen a la zona nord de la Ribera hagen d’entrar a la redona. A més, el carrer Entre Naranjos passarà a ser de doble sentit per afavorir la circulació de cotxes.

Les obres, que ja estan en una fase molt avançada, permetran evitar les cues per entrar i eixir d’Alzira en direcció cap a la Ribera Baixa i el nord de l’Alta.