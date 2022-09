L’Agenda Educativa Ciutat d’Alzira és una eina de treball global i participativa de tota la comunitat educativa, regidories, associacions i entitats col·laboradores

Destinada a l’alumnat, professorat, mares i pares i a tota la ciutadania interessada

La Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira ha elaborat l’Agenda Educativa per al curs 2022/2023. L’edició d’enguany es publica novament en format digital i es pot accedir des d’ací.

Esta agenda, destinada a professorat, alumnat, pares i mares i a tota la ciutadania interessada, és una eina de treball global i participativa de tota la comunitat educativa d’Alzira, regidories, associacions i entitats col·laboradores, i engloba totes les activitats escolars per al nou curs.

«Continuem la publicació d’esta agenda que des de 2007 s’envia des de l’Ajuntament a l’alumnat, professorat i mares i pares perquè tinguen tota la informació d’interés sobre les activitats educatives i propostes que, des de distintes àrees de l’Ajuntament, s’oferixen. A més, també donem resposta a les diverses sol·licituds o suggeriments que ens arriben des dels mateixos centres docents», ha indicat la regidora d’Educació i Infància, Maria Calvo.

En 159 pàgines, s’hi arrepleguen les diferents activitats previstes al llarg de l’any, tant en l’àmbit de l’educació formal com informal, gràcies a la col•laboració amb les diferents àrees de l’Ajuntament i entitats del municipi. Dividida per àrees, l’agenda consta d’una sèrie de fitxes on es poden consultar fàcilment les activitats presentades. Cada fitxa detalla la descripció de l’activitat, l’objectiu que seguix, els destinataris a qui està adreçada i el responsable que l’organitza.

Enguany, igual que l’any passat, l’Agenda Educativa 2022-2023 sols es publicarà al web municipal i les xarxes socials. Això mateix es farà arribar per correu electrònic als centres educatius, entitats i associacions col·laboradores o es podrà descarregar directament en l’apartat d’Educació en el web de l’Ajuntament.

Finalitat de l’agenda

Continuar amb una de les activitats més conegudes per la comunitat educativa, com és l’Agenda Educativa, que s’edita des de l’any 2007.

Col·laborar amb les diferents entitats i associacions de la ciutat.

Col·laborar amb els diferents departaments municipals.

Promocionar el títol d’Alzira com a Ciutat Amiga de la Infància.

Acomplir amb una de les activitats proposades en el III Pla d’Infància i Adolescència de la ciutat d’Alzira 2018-2022.