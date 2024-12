Alzira presenta un pressupost rècord de 52 milions per al 2025

El pressupost d’Alzira per al 2025 supera per segon any consecutiu els 50 milions d’euros i augmenta en vora un 3%, convertint-se amb 52 milions 186 mil euros en el més alt de la història de la ciutat.

El pressupost es durà a debat al plenari del pròxim dijous 26 de desembre.

En 2024, s’ha fet una aposta molt important en inversions, concertant una operació de crèdit de 3,7 milions d’euros, als quals se sumen els 3 milions del pla obert de la Diputació. Abans d’acabar l’any, l’objectiu és amortitzar dos préstecs amb un capital pendent de 600.000 euros.

Dos de les novetats importants són la posada en marxa del nou programa de comptabilitat, amb una dotació de 400.000 €, i la creació durant 2025 d’una empresa municipal.

Destaca l’augment de l’11% en Serveis Socials, amb un increment de més de 900.000 € en el contracte de residències, dels quals només uns 300.000 € són coberts per la Conselleria. La gestió de residus augmenta en 800.000 € pel canvi en el servei segons la nova llei. Quant al teixit industrial, s’assignen 200.000 € per a subvencions d’IVACE i 15.000 € per a les Entitats de Gestió i Modernització.

En agricultura, es destinen 180.000 € a camins rurals, i en festes, regidoria en el punt de mira a conseqüència dels últims esdeveniments, es manté el pressupost de l’any anterior amb una partida de 300.000 € per a Sant Bernat.

El regidor d’Hisenda d’Alzira, Andrés Gomis, assenyalava alguns dels grans projectes en marxa o en fase de licitació imminent.

S’han destacat també inversions importants impulsades des d’altres administracions públiques a les quals l’Ajuntament seguirà prestant atenció, com l’ampliació del Barranc de la Casella, les obres al Pont de Xàtiva o les obres al Palau de Justícia i a la Torre dels Coloms.