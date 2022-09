Alzira anuncia la proposta d’un segon pont per descongestionar el trànsit a la redona de Les Fulles, al polígon industrial. En hores punta, a la redona es formen cues de cotxes volent entrar o eixir d’Alzira, fet que s’intentarà evitar.

Al llarg d’esta setmana, ja s’inaugurarà la primera mesura, el desviament que aconseguirà que els residents a pobles del nord, com L’Alcúdia, Carlet o Guadassuar no necessiten passar per la redona en abandonar la zona comercial.

Tot i esta modificació, es preveu que continue havent trànsit, però en menor mesura. Per evitar-ho, l’arquitecte de l’Ajuntament d’Alzira, Cristina Martínez, explica la següent proposta: un pont que va des de la redona de La Guitarra (l’última abans d’eixir del polígon cap a Albalat) fins a la redona de l’ITV, a la carretera d’Algemesí, a l’altra banda del Xúquer.

Esta no és la única mesura explicada a la jornada. Davant el deteriorament del camí de la Casella, el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, va explicar les mesures que prendria l’ajuntament per tal de revertir la situació d’un camí, a dia de hui, intransitable.

Dues actuacions per millorar la circulació a la zona comercial i permetre l’accés a la casella per un camí que, a hores d’ara, roman tancat al pas.