Des de la regidoria de Serveis Urbans i Obres Públiques s’està desenvolupant un pla d’actuació per a millorar l’accessibilitat universal al barri de la Muntanyeta de Sant Salvador.



Este pla de millora de l’accessibilitat al medi urbà consisteix en l’estudi i mesurament de les voreres per a aconseguir els rebaixos de les vorades d’acord amb la normativa actual existent. Una vegada finalitzat l’informe tècnic es procedirà a la valoració econòmica per poder realitzar esta millora de la mobilitat urbana.



El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual ha destacat que “Des del departament que encapçale seguim treballant en matèria de millora d’accessibilitat en este entranyable barri de la muntanyeta, que se sumarà amb la resta d’intervencions en esta matèria que estan duent-se a terme per tota la ciutat” L’edil ha afegit que “Alzira és una ciutat integradora i vol ser accessible en cadascuna de les seues barriades, per això seguim treballant per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes així com de totes aquelles persones que ens visiten”.