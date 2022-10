Amb música, i amb la lectura d’un poema del autor alginetí Josep Lozano. Així començava l’homenatge del consistori alzirenc als fets que varen ocórrer fa 4 dècades. 40 anys en els que es recorda una greu catàstrofe que va afectar a la comarca de la Ribera. Una tragèdia que va afectar a nombroses poblacions. Algunes d’elles com Sumacárcel, Gabarda, Beneixida, Carcaixent i Alzira, entre d’altres.

Nombroses famílies es varen veure afectades. Les seues cases quedaren completament negades, milers de records es pergueren entre l’aigua i el fanc. 8 morts segons les dades i xifres oficials, 100.000 evacuats i 300 milions d’euros en pèrdues. Un trencament, el de la pressa de Tous, que ha quedat marcat per a la història de tots els valencians.

En 30 anys s’han reconstruït poblens sencers i s’ha lliurat una lluita judicials amb els afectats. Una commemoració a este fet i a les persones afectades, en el que no s’ha baixat la guàrdia i el que també s’han demanat mesures urgents i necessàries per a evitar noves inundacions. Una tragèdia que encara no cicatritza, perquè l’ICO, l’Institut de Crèdit Oficial ha demandat als 32 damnificats. 32 persones a les que l’aigua els va esborrar la seua vida