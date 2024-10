Alzira regula la nova taxa de residus i rebaixa l’IBI urbà un 5%

La reducció del tipus general de l’IBI urbà busca reduir l’impacte econòmic que la nova taxa de residus tindrà en la ciutadania.

La nova taxa per l’arreplega i transport de residus urbans és obligatòria per Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, i anirà acompanyada d’una modificació del contracte del servei de neteja urbana per a complir els objectius de les directives europees.

L’Ajuntament d’Alzira celebrarà un ple extraordinari dilluns, 21 d’octubre, on es plantejaran modificacions en dos tributs municipals i es modificarà el contracte del servei integral de neteja urbana.

La Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que ha transposat les directives europees sobre residus, estableix obligacions per als municipis orientades a complir els objectius de preparació per a la reutilització i reciclatge i d’arreplega separada dels residus municipals, amb la finalitat de reduir la quantitat de residus generats per la ciutadania i les empreses i millorar la seua gestió d’acord amb la jerarquia de residus.

En compliment d’esta llei, dilluns es tractarà en el Ple la creació i regulació de la taxa per l’arreplega i transport de residus urbans.

És una taxa local obligatòria per a tots el municipis espanyols. La directiva europea de la qual deriva diu que ha de ser una taxa específica, diferenciada i no deficitària, que permeta implantar sistemes de pagament per generació i que reflectisca el cost real, directe o indirecte, de les operacions d’arreplega, transport i tractament dels residus municipals. La finalitat és reduir la quantitat de residus generant incentius per a la separació en origen dels residus reciclables i per a la reducció dels residus mesclats; i establir mesures que restringeixen les operacions de depòsit en abocadors i incineració.

S’aplicarà a les persones físiques o jurídiques i les entitats que siguen propietàries d’habitatges, allotjaments i locals o establiments on s’exercisca qualsevol activitat, ja siga industrial, comercial, professional o artística, sense perjuí que puga repercutir les quotes que suporte sobre el beneficiari del servici. No estan subjectes els habitatges i locals o establiments que no tinguen aigua o llum, solars, garatges o aparcaments, i se n’exclouen els que siguen objecte d’una activitat econòmica.

La quota tributària està integrada per una part fixa més una part variable. La part fixa està en funció dels costos directes i indirectes del servici, mentre que la part variable depén del ingressos generats pel sistema, és a dir, retorns dels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor a cada ajuntament (SCRAP, subvencions, etc.).

Pel que fa a les tarifes de la taxa, s’estableix una taxa diferenciada per usos i categories. La taxa que s’aplica a les vivendes l’any 2025 és de 96,32 euros, mentre que cada local s’aplica un coeficient en funció de l’ús i activitat, de les fraccions potencialment generades, quantitat generada, i la superfície o allotjament en el cas de les activitats econòmiques.

Sobre la quota tributària, tindran dret a una bonificació del 50% els obligats al pagament que acrediten trobar-se e una situació de vulnerabilitat social i que perceben la renda valenciana d’inclusió. En el moment en què el sistema d’arreplegada de residus ho permeta, l’ordenança preveu que es podran tindre en compte les bones pràctiques de reducció o de separació i arreplega separada, amb l’objectiu d’incentivar la correcta separació de residus.

La tramitació i gestió de la taxa es durà a terme a través del servici mancomunat de la Mancomunitat de la Ribera Alta, d’acord amb la seua ordenança reguladora.

En el mateix ple es tractarà també una modificació del contracte del servici integral de neteja urbana per a adaptar-se a allò previst en les directives europees i la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Esta modificació busca avançar per al compliment dels objectius marcats en l’arreplega i tractament separat de matèria orgànica i en la potenciació i millora de la quantitat de fraccions selectives arreplegades de manera separada.

Així, s’inclouen millores com són la tecnologia que permeta la identificació dels usuaris en l’arreplega de la matèria orgànica, contenidors i poals domiciliaris per a la matèria orgànica, arreplega de contenidors de les fraccions selectives, arreplega de grans productors de matèria orgànica, i educació ambiental. Així mateix, la modificació del contracte inclou també l’arreplega, transport i eliminació de residus perillosos i l’adaptació del servici de retirada d’abocadors incontrolats a la Llei 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l’economia circular a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, en el ple del 21 d’octubre es tractarà també la modificació de l’ordenança que regula l’impost de béns immobles, que tindrà novetats. La primera és que el tipus de gravamen general es reduirà del 0,73 al 0,693 %. És a dir, la reducció serà del 5 % i es reduirà així l’impacte impositiu sobre els contribuents. L’objectiu d’esta reducció és alleugerir l’impacte que suposarà la nova taxa de residus en l’economia de les famílies, alhora que es garanteix el manteniment dels servicis públics.

La segona modificació de l’impost de béns immobles incorpora la possibilitat introduïda per la Llei 12/2023 de 24 de maig, pel dret a la vivenda, d’establir un recàrrec per vivendes desocupades amb caràcter permanent de grans tenidors de vivendes. L’objectiu és, a través de la fiscalitat, incentivar la mobilització de vivendes buides per a ampliar l’oferta de vivenda de lloguer i contribuir així a optimitzar l’ús del parc edificatori residencial.

Este recàrrec, del 50 %, afectarà les vivendes desocupades amb caràcter permanent durant més de dos anys que pertanguen a titulars de quatre o més immobles d’ús residencial, llevat causes justificades de desocupació temporal taxades per la llei. Este recàrrec es podrà incrementar fins al 150% en funció de la durada de la desocupació i del nombre de vivendes desocupades del mateix titular en el terme municipal.