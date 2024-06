Alzira reivindica una societat més diversa i lliure en la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

El balcó de l’Ajuntament s’ha vestit amb la bandera arc iris després de la lectura del manifest institucional, que ha estat precedit per una concentració ciutadana a les portes del consistori.

Durant la lectura del manifest, s’ha repassat la història del naixement de l’Orgull amb les revoltes d’Stonewall, als Estats Units, així com tots els avanços en matèria legislativa aconseguits els últims 19 anys al nostre país, imprescindibles però encara insuficients.

La moció aprovada per l’Ajuntament ha posat en valor el treball de tots aquells sectors vinculats a les lluites socials i la consecució de drets, així com les iniciatives des de l’àmbit municipal fins a l’europeu que tenen com a objectiu la lluita col·lectiva per la igualtat i la llibertat de totes les persones.

Així, el ple de l’Ajuntament ha aprovat cinc acords fonamentals, com el recolzament institucional de les activitats organitzades per les associacions LGTBI.

Des del consistori s’ha instat a la Generalitat a blindar les lleis d’Igualtat de les Persones LGTBI i de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere, consensuant qualsevol modificació amb el Consell Valencià LGTBI i el Consell Consultiu Trans. Així mateix, es convida tota la ciutadania a participar de la manifestació i festa que tindrà lloc demà a partir de les 19 hores des de la Plaça de les Lletres Valencianes.