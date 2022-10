Alzira treballa per la creació i posada en valor del comerç local

Aquest matí l’Alcalde d’Alzira s’ha reunit amb la Directora General de Comerç, Rosa Ana Seguí i la Directora de IDEA, Carmen Herrero, en les oficines de l’entitat alzirenya, per tal d’avaluar les actuacions portades a terme a la població en matèria de comerç per part de l’Ajuntament, coincidint que es celebra el Dia del Comerç Local.

Gómez ha posat en valor les diverses campanyes realitzades en diferents èpoques comercials de l’any, les edicions de bons per reactivar el comerç local arran de les crisis econòmiques provocades per la pandèmia viscuda, com també les diferents vessants d’actuació per fomentar la creació d’empreses amb subvencions i orientació i, així, recuperar la visió col·laborativa entre ajuntament i comerç, contant amb el suport de la Generalitat.

En paraules de Rosa Ana Seguí, Directora General de Comerç, el propòsit d’estes actuacions i campanyes portades a terme por l’Ajuntament i la Generalitat és reactivar i potenciar el comerç local que tants valors aporta. Per això és tan important treballar junts i és obligació de les administracions acompanyar al comerç per tal d’ajudar-los proporcionant ferramentes útils.

Seguí també ha declarat que estan treballant-se diferents línies d’ajudes com l’actualització de la llei del Comerç.