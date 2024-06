Alzira viu el Tardeo intensament

La iniciativa en dos mesos ha ficat en el carrer 51 actuacions musicals en els 21 bars adherits.

Alzira facilita el transport a altres poblacions per a disfrutar del tardeo els divendres a Alzira.

Des del passat mes d’abril, la campanya del Tardeo d’Alzira s’ha convertit en una referència per a la restauració alzireny i la vida de la ciutat.

La iniciativa municipal amb la col·laboració dels bars alzirenys, ha convocat cada divendres un riu de gent que aposta per gaudir d’esta tradició que combina la cultura de la tapa amb l’ambient festiu i relaxat de les vesprades.

A hores d’ara, 21 bars participen en esta iniciativa que ’incentiva l’oci diürn per a dinamitzar el consum en els locals d’hostaleria durant la franja horària de la vesprada dels divendres, de 19 a 22 hores i on es dona resposta a la demanda de distintes franges d’edat, gràcies a la varietat d’oferta musical i cultural. En estos dos primers mesos de tardeo, l’Ajuntament d’Alzira a través d’Idea, ha ficat un total de 8 actuacions institucionals en diferents espais de la ciutat.

Per altra banda, els locals del Tardeo Alzira han portat a terme 43 actuacions musicals més. En total, han sigut 51 actuacions musicals de diversos estils des de DJs a flamenc, actuacions de màgia o exhibició de tallar pernil, entre altres, amb els quals s’ha aconseguit que la ciutat estiga plena de gent i que s’haja creat un ambient màgic. Des d’Idea s’ha fet la difusió setmanalment de totes les propostes musicals o festives que hi ha cada divendres en cada establiment, creant d’eta manera una ruta del tardeo que es pot seguir en les xarxes socials de TARDEO Alzira.

El bus del Tardeo.

La iniciativa ara pega un pas endavant i a partir de hui es va a posar en marxa un servei d’autobús gratuït perquè vinguen des d’altres poblacion de la Ribera a viure el Tardeo en Alzira. Hui justament eixirà un autobús des de l’Alcúdia exclusivament per a vindre al Tardeo d’Alzira a les 18.45 hores i fins a les 22 hores de la vesprada. Amb esta experiència pilot, es pretén també fomentar la visita d’altres poblacions perquè disfruten de l’oci a la capital de la Ribera Alta.

La regidora d’Ocupació i Desenvolupament econòmic, Gemma Alós, s’ha mostrat molt satisfeta dels resultats d’esta iniciativa, sobretot perquè els restauradors s’han mostrat molt satisfets, s’ha aconseguit l’objectiu principal que era afavorir el moviment a la ciutat, el consum en bars però també en altres establiments comercials, ja que ha sigut un incentiu perquè la gent isca al carrer.

Volem ser un referent en polítiques actives per a fomentar el comerç i el consum en la nostra ciutat, per tal que repercutisca en els mateixos veïns, ja no sols perquè s’incrementa el consum, sinó perquè les actuacions contractades per amenitzar les vesprades és d’artistes i djs locals”. Alós també ha destacat que “anem a introduir més novetats en estos mesos, com és el bus gratüt, per a vindre a Alzira al tardeo i refrendar així la capitalitat comarcal, també en el sector de l’oci”

Esta iniciativa se suma a altres campanyes específiques que ajuden a l’hostaleria com ara “Entre Pa i Borreguet: La ruta de l’esmorzaret del millor pa del món”, el concurs de la Reganyà i la seua promoció, el sorteig de sopars romàntics per Sant Valentí, ”Gestiorant” formació específica per al sector i des de 2018 amb la creació de l’Escola de cuina “El Respirall” es treballa en la formació de personal de sala i de cuina.