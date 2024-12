Ampliació de les ajudes agràries per la DANA del Govern d’Espanya

Política Territorial reuneix els alcaldes i alcaldesses dels municipis beneficiaris de l’ampliació de les ajudes agràries per la DANA

El secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi Espanya, ha mantingut hui una reunió a València amb els alcaldes i alcaldesses dels municipis limítrofs als més afectats per la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts), per informar-los sobre l’ampliació de les ajudes agràries del Govern d’Espanya.

Segons ha anunciat el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, el Govern d’Espanya ha decidit ampliar el nombre d’agricultors que podran beneficiar-se de les ajudes agràries pels danys ocasionats per la DANA.

Aquest acord, aprovat en el Consell de Ministres del passat 23 de desembre, amplia les mesures agrícoles per incloure els municipis limítrofs als que ja figuren en l’annex del Reial decret llei 6/2024, sempre que hagin patit danys en les seues explotacions.

Arcadi Espanya ha destacat que, gràcies a aquesta ampliació, “molts agricultors que no podien accedir a les ajudes perquè no estaven inclosos en el llistat dels municipis més afectats, però que han patit danys significatius en els seus cultius, podran ara acollir-se a les ajudes”. Espanya va subratllar que, tot i que queda molt per fer, el Govern d’Espanya ha impulsat un procés de diàleg i escolta activa amb els alcaldes i agricultors afectats pel temporal.

A la reunió també van participar Ernesto Abati, subsecretari d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i José María Ángel, comissionat especial per a la reconstrucció i reparació dels danys provocats per la DANA. Els responsables municipals van tindre l’oportunitat de conèixer en detall les ajudes disponibles, que ascendeixen a 444,5 milions d’euros, així com el procediment de sol·licitud i resoldre les seues dubtes.

A partir d’aquest acord, els agricultors dels municipis valencians limítrofs als més afectats per la DANA podran presentar al Govern d’Espanya els danys patits en les seues explotacions per rebre ajudes directes a fons perdut, que compten amb un pressupost de 200 milions d’euros. A més, podran beneficiar-se de la reparació de danys en parcel·les, camins rurals, estructures de producció i sistemes de reg amb una assignació de 170 milions d’euros, així com sol·licitar la reposició de maquinària agrícola danyada, amb una dotació de 10 milions d’euros.