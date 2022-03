La Falla Antonio Pardo obté el primer premi en la secció major, mentre que la Falla La Plaça fa el propi en la categoria infantil

Les falleres majors de la ciutat, Sara Garrigues Rosegue i Paula Alapont Moreno, han revelat des del balcó de l’Ajuntament la relació dels premis fallers d’enguany

Les màximes representants van estar acompanyades de les seues corts d’honor, l’alcalde Jesús Ros i el regidor de Festes, José Pascual Martínez

La ciutat de Torrent està immersa en les festes falleres i als carrers de la ciutat es respira l’olor de pólvora, flors i festa. El segon dia de falles ha començat amb la primera mascletà de les Falles 2022 en la plaça Bisbe Benlloch, on els torrentinos i torrentinas s’han reunit per a gaudir de la pirotècnia preparada per Reyes Martí, que ha pogut seguir-se en directe a través dels comptes de Facebook i YouTube de l’Ajuntament de Torrent.

A més, en l’avantsala de la mascletà, s’ha pogut veure un programa amb entrevistes a les màximes representants de les festes falleres torrentinas, Sara Garrigues Rosegue i Paula Alapont Moreno, la Fallera Major de Adisto, Marina Manzano González, la Presidenta, Marina Sánchez García, i la Reina de la Trobada, Lliri blanc Guimerá Palop.



La plaça Bisbe Benlloch també ha acollit la lectura pública dels Premis del Concurs de Monuments 2022, els guardons atorgats per Junta Local Fallera que reconeixen els millors monuments fallers de l’any en les seues diferents categories. Així, les Falleres Majors de Torrent, Sara Garrigues Rosegue i Paula Alapont Moreno, acompanyades per les seues corts d’honor, l’alcalde Jesús Ros i el regidor de Festes, José Pascual Martínez, han anunciat des del balcó de l’Ajuntament les Falles premiades, sent la Falla Antonio Pardo la guanyadora de la secció major amb un monument a càrrec de Sacabutx Art i sota el lema “Xamante”; i la Falla La Plaça en la categoria infantil amb una obra de l’artista José Gallego sota el lema “Cançoner Valencià”.



Premis Fallers a l’Ús del Valencià

L’Ajuntament de Torrent ha convocat, un any més, els Premis Fallers a l’Ús del Valencià; una manera de promoure el bon ús de la nostra llengua en les llegendes de les falles amb un primer premi de 800 euros, un segon premi de 500 € i un tercer de 300 €; d’altra banda, també es premia el bon ús del valencià en el llibret amb una quantitat de 400 euros.

Així, la Falla Avinguda Filà Mora Tuaregs ha sigut la que ha obtingut la primera posició en la categoria de llegendes, mentre que la Falla Ramón y Cajal ha aconseguit el segon lloc i la Falla Sant Valeriano el tercer. Per part seua, la Falla Poble Nou s’ha fet amb el premi al bon ús del valencià en el llibret.

Cal destacar que a aquesta edició s’han presentat les comissions falleres de: Poble Nou, Avinguda Filà Mora Tuaregs, Plaça Sant Roc, Cronista Vicent Beguer i Esteve; Àngel de l’Alcàsser, Ramón y Cajal, Sant Valerià i adjacents, Escultor Vicent Pallardó, Segon Tram, Antoni Pardo, Sedaví, Carrer Toledo, Sant Patrons, Nicolau Andreu, Lope de Rueda i Camí Reial.

Premis Violeta

Aquesta distinció compta amb una dotació de 1.500 euros per a premiar les escenes dels monuments grans i infantils que defensen o promoguen la igualtat entre dones i homes, denuncien la violència contra els dones, fomenten la superació dels rols tradicionals i els estereotips de gènere, etc., amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania de la importància de l’eliminació dels aspectes sexistes en les activitats culturals com a base per a la igualtat de les dones.

D’aquesta manera, la Falla Escultor Vicent Pallardó ha sigut la guanyadora d’aquesta nova edició, sent la Falla Nicolas Andreu la segona classificada i la Falla Lope de Rueda i Verge del Puig la tercera.

RELACIÓ DE PREMIS

SECCIÓ ESPECIAL

1r premi: Falla Antonio Pardo

2n premi: Falla La Plaça

3.º premi: Falla Ramón y Cajal

Enginy i gràcia: Falla Avinguda

Secció Especial Infantil:

1r premi: Falla La Plaça

2n premi: Falla Antonio Pardo

3r premi: Falla Avinguda

Enginy i gràcia: Falla Avinguda

SECCIÓ PRIMERA:

1r premi: Falla II Tram Avinguda

2n premi: Falla Sant Roc

3r premi: Falla Lope de Rueda i Verge del Puig

Enginy i gràcia: Sant Valeriano

Sección Primera Infantil:

1r premi: Falla Sant Valeriano

2n premi: Falla Sant Roc

3r premi: Plaza Barri Sant Gregori

Ingenio i gràcia:Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve

SECCIÓN SEGONA:

1r premi: Falla Ángel Alcázar

2n premi: Falla Av. Reina Sofia

3r premi: Falla Carrer Toledo

Enginy i gràcia: Falla Carrer Toledo

Secció Segona Infantil:

1r premi: Falla Ángel Alcázar

2n premi: Falla Av. Reina Sofia

3r premi: Falla Benemèrita Guàrdia Civil

Enginy i gràcia: Falla Benemèrita Guàrdia Civil

SECCIÓ TERCERA:

1r premi: Falla Santa Lluçia

2n premi: Falla Escultor Vicent Pallardó

3r premi: Falla Xenillet-Bandera Valenciana

Enginy i gràcia: Falla Santa Lluçia

Secció Tercera Infantil:

1r premi: Falla Xenillet- Bandera Valenciana

2n premi: Falla Sedaví

3r premi: Falla Sants Patrons

Enginy i gràcia: Falla Xenillet- Bandera Valenciana

PREMIS FALLERS A L’US DEL VALENCIÀ 2022

Premis al valencià en els llegendes dels monuments

1r premi: Falla Avinguda Filà Mora Tuaregs

2n premi: Falla Ramón y Cajal

3r premi: Falla Sant Valeriano

Premi al valencià del llibret

Falla Poble Nou

PREMIS VIOLETA 2022:

1r premi: Falla Escultor Vicent Pallardó

2n premi: Falla Nicolas Andreu

3r premi: Falla Lope de Rueda i Verge del Puig

