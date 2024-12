Any negre per als cítrics sud-africans: 31 casos de taca negra en 2024

La plataforma Europhyt de la Comissió Europea ha notificat tres nous casos de taca negra (Phyllosticta citricarpa) en carregaments de cítrics procedents de Sud-àfrica durant el mes de novembre.

Amb aquestes noves deteccions, ja són 31 els casos acumulats en 2024, fet que converteix aquest any en un any negre per als cítrics sud-africans, segons ha denunciat l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA).

Amenaça per a l’agricultura valenciana

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha advertit del perill que aquesta situació suposa per a la citricultura valenciana:

“Europa no pot continuar sacrificant la citricultura valenciana en acords comercials. Exigim controls més estrictes per a evitar l’entrada de plagues que estan destruint els nostres cultius.”

AVA-ASAJA reclama a la Comissió Europea que es torne a establir un límit màxim d’intercepcions per plagues o malalties de quarantena. Si un país supera aquest límit, les seues exportacions agrícoles haurien de ser suspeses.

Deteccions registrades al novembre

A més dels casos de taca negra, la Comissió Europea ha detectat en carregaments sud-africans:

Falsa arna (Thaumatotibia leucotreta) en litxis.

en litxis. Mosca etíop de la fruita (Dacus ciliatus) en carabasses.

en carabasses. Thripidae i Thysanoptera en flors de calèndula.

Altres països tercers també han registrat problemes fitosanitaris:

Vietnam : Cancro bacterià ( Xanthomonas citri ) en llimes.

: Cancro bacterià ( ) en llimes. Xina : Cancro bacterià en aranges.

: Cancro bacterià en aranges. Zimbabwe: Taca negra en taronges i falsa arna en altres cítrics.

Impacte a València

La citricultura valenciana, pilar fonamental de l’economia i la cultura de la Comunitat, es veu seriosament amenaçada per l’entrada de plagues com la taca negra o la falsa arna. Aquestes malalties augmenten els costos de producció, redueixen el rendiment dels camps i posen en risc milers de llocs de treball al sector agrícola.

Reaccions i mesures

AVA-ASAJA ha celebrat que, a partir del 26 d’abril de 2025, la Comissió Europea aplicarà controls més estrictes a les importacions de roses tallades. Tanmateix, l’associació exigeix que es prenguen mesures similars amb els cítrics contaminats per plagues, donat l’impacte directe sobre els camps valencians.

“No podem permetre que els interessos comercials posen en perill el futur de l’agricultura valenciana,” ha conclòs Aguado.

L’organització agrària continuarà reivindicant davant les autoritats europees la priorització de la seguretat fitosanitària en els acords comercials, evitant així l’arribada de noves plagues i malalties que afecten greument la sostenibilitat del sector citrícola valencià.