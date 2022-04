Maite Ibáñez destaca que l’objectiu d’estes ajudes és donar suport als professionals de les arts escèniques

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres les convocatòries d´ajudes a la producció escènica i a la programació en espais escènics de titularitat privada. Esta línia de subvencions es completarà amb les destinades a festivals i circuits escènics, a projectes d’interès especial, a les associacions professionals del sector de les arts escèniques i les de residències de creació artística, que s’aprovaran pròximament. L’objectiu d’estes ajudes, impulsades per la regidoria d’Acció Cultural, és donar suport als professionals del teatre, la dansa, el circ i les arts vives, tot afavorint la creació de nous projectes escènics o el suport a les companyies valencianes.

Així ho ha anunciat la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, qui ha explicat que “a través de la convocatòria d’ajudes a la programació en espais escènics de titularitat privada pretenem donar suport a les sales de teatre de la ciutat de València que incloguen a les seues programacions a companyies valencianes”. La convocatòria compta amb una dotació global de 200.000 euros.

Seran subvencionables les despeses corrents del projecte, com el caixet o imports abonats a les companyies amb motiu de la seua contractació per a l’exhibició a l’espai escènic o els costos que estiguen associats al desenvolupament de l’activitat. Quant als criteris de valoració, es puntuarà la presència de companyies valencianes, el nombre de companyies programades, l’aforament i el nombre de funcions, espectacles per temporada, la qualitat artística dels projectes presentats, la captació de nous públics, afavorir aspectes formatius i educatius, l’accessibilitat, etc.

Ibáñez ha destacat que “la nostra ciutat té una llarga tradició teatral, comptant actualment amb més de 20 sales d’arts escèniques, que són un veritable referent cultural per a la ciutat”. Estes sales oferixen una programació per a tots els gustos, amb obres per a públic familiar, musicals, obres clàssiques, contemporànies, dansa, circ, etc.

Pel que fa a les ajudes a la producció escènica, l’objectiu és afavorir el desenvolupament de projectes de creació escènica en tota la seua diversitat: dansa, circ, teatre, escena performativa i arts vives que es desenvolupen enguany. La quantia global d´esta convocatòria ascendix a un total de 180.000 euros.

“A través de les diferents convocatòries d´ajudes de la regidoria d´Acció Cultural, pretenem donar suport als professionals de les arts escèniques i injectar liquiditat en este sector tan important per a la ciutat”, ha apuntat Ibáñez.

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, des de l’endemà de la publicació al BOP. El procediment de concessió de les subvencions és el de règim de concurrència competitiva, sotmès al sistema de valoració establert en funció d’uns criteris fixats a la convocatòria.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià