Aprovat el projecte de modificació de la vorera perimetral del parc de la Rambleta

La iniciativa correspon al procés participatiu Decidim VLC 2022-2023, i compta amb un pressupost base de licitació de 344.000 euros

L’actuació preveu el canvi de la vorera perimetral del parc al carrer de Pius IX, així com determinades millores al jardí mateix

L’aprovació del projecte dona resposta a la demanda veïnal, i preveu la millora de l’accessibilitat i de l’entorn del parc

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres el projecte d’obra per a la modificació de la vorera perimetral del parc de la Rambleta, una actuació que compta amb un pressupost de prop de 344.000 euros i que forma part de les iniciatives a desenvolupar en el marc del procés Decidim VLC 2022-2023.

L’expedient per a esta aprovació es va iniciar el mes de febrer passat, a instàncies del regidor delegat de Parcs i Jardins, “vistes les peticions veïnals efectuades a través del procés de participació ciutadana Decidim València”, tal com s’assenyala en l’expedient. L’actuació preveu el canvi de la vorera perimetral del parc al carrer de Pius IX, així com determinades millores al jardí mateix.

El passat 11 d’abril es va adjudicar la redacció del projecte d’actuació mitjançant contracte menor de servicis, per import de 9.214, 81 euros (IVA inclòs) i una duració de quatre mesos. En complir-se el termini, i amb l’informe favorable del Servici de Parcs i Jardins, el projecte ha sigut ara aprovat per la Junta, que procedirà a licitar-lo, amb un pressupost de base previst que ascendix a 343.658,92 euros (IVA inclòs).