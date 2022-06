Elisa Valía: “Els veïns i veïnes de Patraix veuran feta realitat al carrer Salabert una reivindicació ciutadana de dècades”

La regidora de Participació Ciutadana i Govern Obert de l’Ajuntament de València, Elisa Valía, ha presentat en el Consell de Districte de la Junta Municipal de Patraix el procés participatiu per a definir els usos del futur centre cívic que s’alçarà en el número 13 del carrer Salabert, després que el consistori resolguera el concurs d’idees per a adjudicar la redacció del projecte, que finalment va guanyar ‘Al centre, que planteja un edifici obert, transparent i polivalent.

“Patraix des de fa dues dècades que espera este equipament que ara els veïns i les veïnes veuran que, per fi, el nou espai tan reivindicat pel teixit associatiu serà una realitat en el seu barri”, va explicar Vàlua, qui va recordar que el pressupost per a aquesta infraestructura ronda els 4,6 milions d’euros i que el consum energètic de l’edifici “serà quasi nul”.

Per a recollir totes les veus existents, el procés participatiu preveu diverses accions com són la realització d’enquestes digitals, accions en l’espai públic i diferents reunions amb la ciutadania, així com tallers presencials. En aqueix sentit, es faran dos tallers oberts al veïnat i als diferents agents interessats.

Segons la regidora, “este projecte està contemplat com un procés comunitari en el qual l’administració, les entitats, els col·lectius socials i tota la ciutadania en general poden col·laborar per a dissenyar el nou centre cívic, que fomentarà la cohesió del barri”. Els resultats d’este procés orientaran la redacció del projecte que durà a terme en un termini de tres mesos l’equip de David Sanchis Llopis, guanyador del concurs d’idees.

El procés participatiu es desenvoluparà durant el mes de juny de 2022. El taller de diagnòstic tindrà lloc el 16 de juny a les 18.00 hores, en el centre municipal de Servicis Socials de Patraix, al carrer Salabert, 13. El pròxim 18 de juny, a les 10.30 hores, se celebrarà l’acció pública de “diagnòstic obert” en diferents carrers del barri (carrer Salabert / Marqués d’Elx / plaça Patraix). El taller de propostes d’usos serà el 28 de juny, a les 18.00 hores, en el centre municipal de Servicis Socials