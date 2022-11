Joan Ribó ha reconegut la valuosa experiència de les persones majors i ha animat a participar dels actes programats pel consistor

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora d’Envelliment Actiu, Sandra Gómez, i d’altres membres de la corporació, ha participat en la inauguració de la 39 Setmana de les Persones Majors. Un acte que s’ha celebrat en el Saló de Cristall, en el qual s’ha reconegut la labor de les presidentes i presidents dels Centres Municipals d’Atenció a les Persones Majors (CMAPM). També s’ha retut homenatge a “Les nostres Millors Persones Majors de la ciutat de València”. Enguany han sigut reconegudes amb este premi l’entitat Jovesolides, Carlos Sant Joan per promoure un canvi en les entitats bancàries i la vicepresidenta de AVAPACE, Mª Dolores Ibarra.



L’alcalde, Joan Ribó, ha assenyalat que “la veu de l’experiència és un actiu molt valuós per al futur de València” i ha afegit que esta setmana servirà “com a punt de trobada per a reflexionar i dialogar entorn de les circumstàncies i reivindicacions del col·lectiu de les persones majors, que sou molt importants per a la societat i per això des de l’Ajuntament impulsem iniciatives que faciliten la vostra vida”. L’alcalde ha recordat que hem deixat arrere mesos molt durs que han deixat clar “que tots i totes som persones vulnerables i que compartir espais i vivències és fonamental per al nostre desenvolupament com a persones” en referència a l’activitat que es desenvolupa en els Centres Municipals de Persones Majors.

Per la seua banda, la vicealcaldessa i regidora d’Envelliment Actiu, Sandra Gómez ha assenyalat que “és important que hi haja un dia per a visibilitzar i reconéixer públicament” la labor que duen a terme les persones majors: “la València de la qual hui estem orgullosos porta la seua signatura”. Sandra Gómez ha recordat l’activisme de les persones majors en defensa de les pensions públiques i defensant els seus drets enfront de les entitats financeres. També ha recordat la seua labor “com a matalàs de moltes famílies i pilar fonamental en la conciliació familiar amb la cura dels nets”.

Homenatjats

En el transcurs de l’acte també s’ha fet lliurament de diplomes en agraïment a la seua labor durant 10 anys al capdavant dels Centres Municipals d’Atenció a Persones Majors a José Antonio Galán Luque (CMAPM Russafa); José Luis Bonet Montón (CMAPM Trafalgar); Manuel Peñafiel Bleda (CMAPM Sant Isidre); Juan Olivares Sáez (CMAPM Malilla); José Sánchez Luengo (CMAPM Campanar) i José Antonio Martínez Visiedo (CMAPM LaMalva-rosa).

Tant l’alcalde, Joan Ribó, com la regidora Sandra Gómez han agraït a tots ells la labor que realitzen al capdavant d’estos centres de majors, algun dels quals té un miler d’associats.

En el reconeixement a Les nostres Millors Persones Majors de la Ciutat de València ha rebut diploma l’entitat Jovesolides, que ha ajudat des de la seua constitució en 1999 a més de 20.000 persones majors de la Comunitat València a fer front al repte de les noves tecnologies i la bretxa digital. També s’ha reconegut a Carlos Sant Joan Laorden per la seua labor per a promoure un canvi d’actitud de les entitats financeres i a Mª Dolores Ibarra Valler, vicepresidenta de AVAPACE, per la seua labor durant 47 anys per a aconseguir la plena integració en la societat de les persones amb diversitat funcional. Joan Ribó ha assenyalat que “amb este homenatge volem retornar-vos una part del que vosaltres heu donat a la societat de manera desinteressada”.