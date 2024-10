Arranca la temporada de la crema de la palla de l’arròs a València

Este entre 10.000 i 12.000 hectàrees de les 15.500 dedicades al cultiu d’arròs a València se sotmetran a la crema de la palla a partir del 10 d’octubre.

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, juntament amb la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, ha aconseguit un acord amb les associacions agràries per a autoritzar esta pràctica en diverses zones humides de la Comunitat Valenciana.

La crema de la palla de l’arròs ha sigut motiu de controvèrsia durant anys. S’han proposat solucions alternatives, com empacar la palla per a ús ramader o fins i tot per a la construcció. Però la dificultat d’introduir maquinària en els camps a causa de les característiques del sòl, i els alts costos d’este procés, han limitat estes opcions

Desde les diferents administracions i sindicats han buscat altres mètodes per a eliminar-la, però la crema continua sent la pràctica preferida pels productors. I també, la més sostenible de moment

Per a minimitzar l’impacte ambiental, la Generalitat ha llançat l’aplicació QUEPAR, desanvolupada en col·laboració amb el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani . Esta app facilita informació en temps real sobre el règim de vents al parc natural, ajudant als productros a saber quan tenen llum verda per a cremar.