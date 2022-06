Durant el passat cap de setmana més de 500 persones han fet ús ja de les instal·lacions

El regidor de Platges, Giuseppe Grezzi, ha presentat este matí la temporada Platja Can 2022, que estarà activa en Pinedo fins al pròxim 15 de setembre, amb l’objectiu de prestar un servici a les persones propietàries de mascotes, perquè puguen gaudir de les platges de manera sostenible i respectuosa amb l’entorn, amb la resta d’usuaris, i amb els propis animals. Tal com ha explicat el regidor Grezzi, el servici estarà en funcionament en horari de 09.30 a 19.30 hores sobre una superfície de 9.000 metres quadrats.

“Hem ampliat l’espai per a posar a la disposició de la ciutadania un servici que cada vegada té més èxit”, ha subratllat el regidor, que ha destacat que ja està tot preparat ací perquè “les persones usuàries puguen gaudir, un any més, d’una platja de qualitat que destaca perquè és una de les millors d’Espanya, tal com reflectixen les principals marques de qualitat”.

De fet, el passat cap de setmana, el primer de la temporada 2022, ja han sigut quasi 500 les persones que han acudit a gaudir de l’espai. L’any passat, 2021, es van registrar 18.999 usuaris d’esta dotació municipal, que va ser ampliada en eixa temporada en un 50%, en constatar el volum de demanda del servici per part de la ciutadania. Dos anys abans, en 2019, Platja-Can ja havia obtingut la Q de Qualitat Turística, per la qual cosa la platja està certificada i reunix tots els requisits per a poder aconseguir la qualificació de Bandera Blava, si bé, com ha explicat Grezzi, l’organisme que les atorga no permet la seua compatibilitat.

El regidor de Platges ha indicat, a més, que esta platja està reforçada en la neteja de l’arena amb crebats i en l’anàlisi de mostres d’aigua i arena. El servici de vigilància i gestió es realitza a través de contractació oberta; i les labors de socorrisme i salvament les presta Creu Roja. Quant als recursos materials, tota la Platja-Can està acotada i segregada de la resta de la platja de Pinedo mitjançant postes i cordada.

L’àrea per a les mascotes està senyalitzada amb un punt d’informació, on se subministren elements d’higiene i d’informació. I, a més, oferix una passarel·la i dutxa específica per a gossos. Les persones usuàries tenen accés a les condicions de l’estada també en una sèrie de cartells informatius.

Quant a la resta de la platja, igual que les altres platges urbanes de València, compten amb elements com a quiosc, hamaques, dutxes i papereres.

L’ús de la zona delimitada Platja-Can està recollit en els articles 35 i 36 de l’Ordenança de Platges de l’Ajuntament de València. En ells s’assenyala que els gossos hauran de tindre i portar la seua documentació actualitzada (passaport veterinari i targeta d’identificació) i hauran d’estar controlats i subjectes en tot moment en la zona senyalitzada, per a això es disposa d’estaques amb farratge. A més, els gossos potencialment perillosos hauran de dur morrió.

Cada propietari seran responsable dels possibles danys que cause el seu animal, i estarà obligat a recollir els excrements. També s’exigeix als amos i propietàries de les mascotes l’obligació de vetlar per a no causar molèsties a la resta d’usuaris, i respectar la zona de sis metres amb l’aigua. El personal de platja podrà controlar en qualsevol moment el xip dels animals.