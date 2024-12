Arranca una nova edició del Cicle de Concerts d’Hivern de Cullera

L’edició consta de 12 concerts que comencen aquest 8 de desembre amb la S.M.I Santa Cecilia i conclourà el 23 de febrer amb la Societat Ateneu Musical

Compte enrere per a convertir Cullera, un hivern més, en la capital de la música bandística. El Cicle de Concerts d’Hivern arranca aquest diumenge 8 de desembre i conclourà el 23 de febrer, en total 12 concerts durant tres mesos que ompliran l’Auditori Municipal de la millor música que ofereixen la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia i la Societat Ateneu Musical.

Com és tradicional, les dues bandes aniran alternant les seues actuacions, de manera que l’obertura d’enguany, serà a càrrec de la Banda Simfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia i conclourà el diumenge 23 de febrer de 2025 amb l’Orquestra Simfònica i la Banda Simfònica de la Societat Ateneu Musical. Tots els concerts s’iniciaran a les 11.30 hores.

L’alcalde Jordi Mayor ha destacat que es tracta ja «d’una cita obligada entre desembre i febrer, on el nostre poble es transforme en un escenari musical de referència, de prestigi i que any rere any atrau centenars de persones i músics».

Una programació, segons destaca Mayor, que «és possible gràcies al regal que tenim els cullerencs de comptar amb les millors societats musicals del món, al compromís de músics i directives, a l’esforç municipal per seguir impulsant programes com aquest, i també a la ciutadania de Cullera que es bolca per transmetre este tresor cultural de família en família, i de generació en generació».

Programació completa

Els concerts arrancaran el diumenge 8 de desembre amb la Banda Simfònica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia sota la batuta del director convidat Antonio Lajara Àngel. Cal destacar que totes les actuacions de la SMI Santa Cecilia comptaran amb directors convidats en haver quedat vacant el lloc després de 10 anys del director Carlos Garcés al capdavant en la banda.

Per part seua, la Societat Ateneu Musical s‘estrenarà el diumenge 15 de desembre amb el Cor i Banda Jove de la Societat Ateneu Musical sota la direcció de Xelo Gonzálex Martí i Dunia Pérez Alcaraz.

El diumenge 22 de desembre serà el torn de la Banda Simfònica de la S.M.I Santa Cecilia sota la direcció de Marcel Ortega Martí, i conclourà l’any el 26 de desembre la Banda Simfònica del Societat Ateneu Musical dirigida per Andrea Gasperin.

El 5 de gener, primer diumenge de l’any 2025, el director Bernat Gerard Quetglas Torrelló dirigirà a l’Orquestra Simfònica S.M.I. Santa Cecilia. El 12 de gener Pirri Jazz Band interpretarà obres de Ellington, Coltrane o Vernon Duke sota la direcció de Dani Molina Fernández. El dia 19 de gener serà el torn de la Banda Simfònica de S.M.I Santa Cecilia sota la batuta de Rafel Grau Vilar, i el mes de gener finalitzarà amb l’actuació de l’Orquestra Simfònica de la Societat Ateneu Musical dirigida per Jose Luis Grau Sapiña.

Els últims quatre concerts corresponen als quatre diumenges de febrer. El dia 2 serà el torn de la Banda Simfònica S.M.I Santa Cecilia sota la direcció de Jose Enrique Martínez Esteve, i el dia 9 de la Banda Jove i la Banda Simfònica de la Societat Ateneu Mercantil dirigides per Dunia Pérez Alcaraz i Andrea Gasperin.

L’últim concert de la Societat Musical Santa Cecilia serà el 16 de febrer i comptarà amb la direcció de Jerónimo Castelló Mañes. Les encarregades de tancar el cicle de concerts d’aquesta temporada seran l’Orquestra Simfònica i la Banda Simfònica de la Societat Ateneu Musical el diumenge, 23 de febrer.