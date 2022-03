Arranquen en els col·legis de Primària d’Almussafes les ludoteques coeducatives￼

Les inscripcions per a fer ús d’aquest servei, que serà gratuït, poden realitzar-se des del 7 de març en el Centre Cultural, el CIJ i el Pavelló



Facilitar la conciliació i fomentar els valors democràtics són els objectius de la iniciativa, finançada pel Ministeri d’Igualtat

El pròxim dilluns 21 de març obriran les seues portes en els CEIP Pontet i Almassaf d’Almussafes les ludoteques coeducatives creades per l’Ajuntament de la població per a col·laborar amb les famílies en la criança dels seus fills i filles.

En les inscripcions, que són gratuïtes i comencen el 7 de març, es prioritzaran els casos amb necessitats especials.



Les dificultats de conciliació de nombroses famílies d’Almussafes han portat a l’Ajuntament de la localitat a impulsar el programa ‘Ludoteca Coeducativa’, un servei que s’oferirà a partir del 21 de març de dilluns a divendres en els CEIP Pontet i Almassaf per al seu alumnat i pel qual cap persona participant haurà d’abonar cap quantitat, ja que les inscripcions són gratuïtes.



“Moltes vegades els horaris laborals no coincideixen amb els acadèmics i això suposa un problema greu per a moltes famílies que no compten amb una xarxa d’ajuda en la qual recolzar-se per a no haver de renunciar al treball o a atendre cures a persones del seu entorn per a cuidar dels seus fills i filles. Això ha sigut el que ens ha portat a crear aquesta iniciativa, que permetrà, a més, seguir amb el procés d’aprenentatge infantil dels valors democràtics en un entorn segur, agradable i divertit”, explica el regidor d’Educació, Pau Bosch.



Aquestes ludoteques obriran en els citats centres escolars de dilluns a dijous de 16.30 a 19 hores i els divendres de 15 a 19 hores i estaran ateses per professionals de l’àmbit de l’educació. Les persones empadronades poden realitzar la seua inscripció a partir del dilluns 7 de març en el Centre Cultural, el Centre d’Informació Juvenil (CIJ) i el Pavelló Poliesportiu Municipal, mentre que les no empadronades podran presentar les seues sol·licituds en aquestes mateixes dependències a partir del 14 de març.



En el moment de la matrícula s’hauran d’indicar els dies i les hores en què es vol fer ús del servei, en el qual tindran prioritat les famílies amb necessitats especials (monoparentals, altres responsabilitats relacionades amb les cures, etc). A més, segons el reglament que regirà el seu funcionament, la falta d’assistència a les activitats de manera reiterada sense justificació (un màxim de 3 vegades) serà motiu de baixa.



Aquesta és una de les iniciatives que llança l’Ajuntament amb càrrec a la subvenció de 77.000 euros concedida al consistori municipal almussafeny per la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere del Ministeri d’Igualtat en el marc del Pla Corresponsables. Així mateix, l’actuació compta també amb la col·laboració de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

