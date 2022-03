Bombas Gens i Olympia Metropolitana porten al TAC de Catarroja “En Diàleg (Fragateiro/Femenía)”

Per primera vegada la prestigiosa col·lecció ‘Per amor a l’art’ de Bombas Gens ix del seu recinte expositiu a València en aquesta ocasió per a fortuna de la població de Catarroja



En Diálogo (Fragateiro/Femenía)” és una mostra que confronta a dos artistes pertanyents a la Col·lecció Per Amor a l’Art (CPAA) i que s’inaugura en el TAC (Teatre Auditori Catarroja) diumenge que ve 27 de març, Dia Mundial del Teatre. Amb aquesta exposició inicien el conveni de col·laboració que van subscriure Susana Lloret, vicepresidenta de la Fundació Per Amor a l’Art, i Enrique Fayos, director d’Olympia Metropolitana, i que suposarà no sols el desembarcament de l’art de Bombes Gens a Catarroja sinó també la col·laboració activa per a l’acció social.



L’alcalde de la localitat, Jesús Monzó, ha participat en l’acte de presentació. Per a Monzó aquest conveni ha sigut acollit amb gran satisfacció perquè suposa posar a Catarroja en l’elit cultural del nostre país, acollint obres i exposicions d’un grandíssim nivell; com és el cas de l’exposició “En Diálogo (Fragateiro/Femenía)” que s’inaugura aquest pròxim diumenge. El conveni entre la Fundació Per Amor a l’Art – Bombas Gens i Olympia Metropolitana suposa una aposta important per a continuar afermant el TAC de Catarroja com a centre cultural de referència, i que la cultura siga un dels eixos de transformació social emmarcats dins del model de Ciutat Educadora que està impulsant l’Ajuntament de Catarroja.



L’exposició “En Diálogo (Fragateiro/Femenía)” és una proposta que naix de la voluntat de compartir obres de la Fundació Per Amor a l’Art més enllà de les galeries del seu centre d’art, Bombas Gens. La mostra contraposa dues peces d’Inma Femenía (1985, Pego, Espanya) amb una de Fernanda Fragateiro (1962, Montijo, Portugal). Totes dues artistes desenvolupen la seua pràctica artística des de l’abstracció, un dels eixos de la Col·lecció Per Amor a l’Art al costat de la fotografia. “En Diálogo” proposa noves relacions entre aquestes peces, oferint noves lectures i arribant a nous públics.



“Investigar la Col·lecció Per Amor a l’Art i crear situacions per a compartir-la més enllà de les galeries de Bombes Gens Centre d’ Art són alguns dels nostres principals objectius. Col·laboracions com la que comença hui entre Fundació Per Amor a l’Art i Olympia Metropolitana generen sinergies per a l’acció social i la participació a través de l’art i del teatre per a la construcció d’una societat més justa i igualitària. L’art pot involucrar a un ésser humà per damunt de qualsevol altra cosa.

L’esperança, que tant necessitem hui, és part de tota expressió artística”, ha comentat Sandra Guimarães, directora artística de Bombes Gens.



D’altra banda, Enrique Fayos afig: ‘‘Quan dos referents culturals d’una ciutat creen sinergies per a realitzar un projecte, ix un bon projecte. Amb aquesta exposició iniciem un període on les arts s’uneixen, on les arts i la seua transversalitat s’acosten a la ciutadania amb l’objectiu de fer de la cultura una mica accessible gràcies a la Fundació Per Amor a L’Art – Bombas Gens i Catarroja.’’



En la mostra es podrà veure l’obra “ER”, 2017, de Fernanda Fragateiro, i dues peces de la sèrie “In Tension”, d’Inma Femenía. La primera, centra el seu interés a repensar i sondejar les pràctiques modernistes, alterant objectes (o paisatges) ja existents mitjançant una estètica minimalista de la forma, el color i la textura de les superfícies.

Part de la seua producció es basa en la incorporació de llibres a les seues escultures i instal·lacions, que converteix en elements modulars i signes conceptuals. Per part seua, Inma Femenía presa com a punt de partida la consideració que el món digital ja no està únicament després d’una pantalla. En aquestes obres, la referència és el color, que percebem mimetitzat amb el cromatisme digital. Femenía interpreta aquest fenomen mitjançant la impressió digital directa sobre la superfície. Tractades com a fotografies, aquestes superfícies es converteixen en peces tridimensionals en modificar-les amb el cos.

