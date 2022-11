Les persones majors tornen a celebrar la seua setmana. El proper dilluns 14 comença la trenta

novena edició, amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu i lluitar per acabar amb la

soledat que moltes vegades pateixen este persones.



Contribuir a que la jubilació supose una nova oportunitat per a desenvolupar nous reptes es

altre dels objectius d’esta iniciativa.



Durant tota la setmana es duran a terme gran quantitat d’activitats com les excursions amb el

Bus turístic, sessions de cinema i de teatre, “trobada de rondalles”, concert de la Banda

Municipal i activitats esportives, com les que tindran lloc el dimarts 22 en la Plaça de

l’Ajuntament. L’Acte homenatge als nostres centenaris” tampoc podrà faltar, i es celebrarà el

divendres 18 en el Saló de cristall de la Casa consistorial,



Una setmana per als més majors completa d’activitats, per a donar-los eixe reconeixement i

lloc que mereixen