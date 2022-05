Arriba Catarroja Negra, que acull l’últim cap de setmana de VLC Negra amb trobades entre autors, clubs de lectura i activitats infantils

Dolors Gimeno: “Esperem que aquesta col·laboració de Catarroja Negra dins de VLC Negra es mantinga i es consolide”

Catarroja acollirà aquest cap de setmana les últimes jornades de la desena edició de VLC Negra, que arrancava el passat 5 de maig amb la visita, per primera vegada a València, de l’escriptor i història viva de la novel·la negra estatunidenca, James Ellroy. Se celebraran quatre trobades entre autors, dos el divendres i dos el dissabte, i diferents activitats infantils durant tot el cap de setmana. Els esdeveniments tindran lloc en quatre localitzacions del municipi: el Teatre Auditori de Catarroja, la Biblioteca Municipal, la llibreria Bufanúvols i el Parc El Secanet.

La regidora de Cultura de Catarroja, Dolors Gimeno, ha destacat que en els últims anys, “Catarroja s’ha convertit en el centre cultural de la comarca de l’Horta Sud. Prova d’això és que quan VLC Negra ha volgut eixir de la ciutat de València ha pensat en Catarroja com a primera opció. Estem molt satisfetes que a més, en el seu desé aniversari, un certamen tan important de novel·la haja pogut vindre a Catarroja. Esperem que aquesta col·laboració es mantinga i es consolide”

Divendres: Silvestre Vilaplana, Felip Bens, Graziella Moreno i Xus González

El divendres a les 19 hores tindrà lloc la conversa entre l’alcoià Silvestre Vilaplana i el cabañalero Felip Bens, tots dos nascuts en 1969. Seran moderats pel també escriptor valencià Joan Carles Ventura, natural de Sueca. Sota el suggeridor títol ‘Encara que seguisca a colps de puny’, tots dos autors, que publiquen en valencià, parlaran sobre els secrets de les seues creacions i com plantegen les investigacions dels seus protagonistes. Vilaplana acaba de publicar Suburbis del paradís (Crims.cat), una nova aventura de la inspectora Araceli Lavilla, que ha sigut nominada a Millor Novel.la VLC Negra 2022, mentre que Bens ha fet el propi amb Toronto (Drassana) i el detectiu Larry Forlati. Vilaplana també protagonitzarà un club de lectura el dissabte a les 12 hores a la Biblioteca Municipal de Catarroja.

La segona trobada serà entre la novel·lista i jutgessa Graziella Moreno (Barcelona, 1965) i Xus González (Terrassa, 1978), que compagina l’escriptura amb el seu treball en la Divisió d’Investigació Criminal dels mossos d’esquadra. Moreno ha escrit ja sis novel·les. L’última d’elles porta per títol Els animals de ciutat no ploren. González acaba de publicar el seu segon llibre, Un treball net. Tots dos protagonitzaran la trobada que porta per títol ‘Quan venen mal donades’, que analitzarà la capacitat que tenim els humans per a complicar assumptes que a priori semblen senzills. La conversa serà conduïda per Montse Català, cap de la secció de Cultura dels serveis informatius d’À Punt, mitjà oficial del festival.

Dissabte: Natalia Gisbert, Colonques i Canyella, José Ángel Mañas, Jordi Ledesma i Daniel Fopiani

La jornada del dissabte començarà també a les 19 hores, a la Biblioteca Municipal. Obriran foc Natàlia Gisbert (Alcoi, 1990), autora de Vi i veritat, i la parella formada per Jordi Colonques (Vila-real, 1976) i Joan Canela (Barcelona, 1974), autors de Monumental. Totes dues novel·les han sigut publicades per Bromera i han sigut nominades al premi Millor Novel.la VLC Negra 2022. Els tres autors (una mèdic, un biòleg i un periodista) protagonitzaran la trobada ‘El nostre territori’, per a parlar sobre dos crims i investigacions amb estils molt diferents i de la localització de novel·les negres en localitats valencianes, en aquest cas Alcoi, Cullera i València. Estaran moderats per Bernardo Carrión, responsable de comunicació de VLC Negra.

Tancaran les trobades entre autors de la desena edició de VLC Negra tres que escriuen en castellà: José Ángel Mañas (Madrid, 1971), Jordi Ledesma (Cambrils, 1979) i Daniel Fopiani (Cadis, 1990). Els dos primers han signat una novel·la conjuntament, En el descompte (Alrevés), mentre que Daniel Fopiani, militar de carrera, acaba de publicar El cor dels ofegats. Durant la seua trobada, titulat ‘Marcados’, parlaran sobre aqueixos personatges que semblen estar encaminats a tindre un destí funest i als quals la fatalitat sembla perseguir sense treva. I també sobre aquells que a causa de la seua raça, origen o extracció social, juguen la partida de la vida sense triomfs a la mà. Moderarà aquesta conversa Santiago Álvarez, responsable de continguts de VLC Negra.

La infància, protagonista de l’extensió de VLC Negra a Catarroja

Fins a quatre activitats de VLC Negra a Catarroja tenen com a destinataris als xiquets i adolescents. El divendres, a les 19.30, la nova llibreria Bufanúvols, que obri coincidint amb Catarroja Negra, ha convocat la murder party ‘Arsenic & lies’. El dissabte al matí, a les 10.30, la mateixa llibreria acollirà una Escape room amb el títol L’enigma literari. Una hora després se celebrarà un contacontes: els més xicotets podran conéixer la història del segrest de la llibretera, a càrrec de Laia Cuentacuentos. I el diumenge, a les 11.30, el Parc El Secanet serà el lloc on se celebrarà una animació infantil.

