La IV edició de Torrent Històrica arriba amb un cartell protagonitzat per Carmen Posadas, Oliver Pötszch, Andrea Frediani i Agustín Díaz Yanes

Del 17 al 20 de novembre, el públic podrà gaudir de trobades amb autors, clubs de lectura, personatges fora de les pàgines o batalles d’escriptors, entre altres

Un any més, l’Ajuntament de Torrent presenta el festival Torrent Històrica, que en aquesta quarta edició comptarà amb la participació de personalitats com la prestigiosa escriptora Carmen Posadas, el director Agustín Díaz-Yanes o els supervendes internacionals Andrea Frediani i Oliver Pötszch, entre altres. Així, del 17 al 20 de novembre, el festival brindarà al públic una completa i variada programació, que inclou: trobades amb autors, clubs de lectura, activitats en instituts, personatges fora de les pàgines, batalla d’escriptors i molt més.

“Amb aquesta quarta edició consolidem l’èxit de Torrent Històrica, que ja és un dels festivals culturals de referència al país, i posem de manifest el nostre compromís amb la cultura, atraient a grans figures de la creació literària en l’àmbit local, nacional i internacional, i fomentant la lectura entre els nostres veïns i veïnes”, destaca la regidora de Cultura de Torrent, Susi Ferrer. Per part seua, el director de Torrent Històrica, Santiago Álvarez, ha mostrat la seua satisfacció per “la qualitat del programa que presentem enguany. M’atreviria a afirmar que és el més potent de totes les edicions celebrades fins al moment, per la qual cosa anime a la ciutadania de Torrent, i de les poblacions de voltant, al fet que aprofiten aquesta oportunitat única de gaudir amb la presència de grans autors nacionals i internacionals”.

Igual que en anteriors edicions, els actes podran seguir-se a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent i el canal de YouTube de Torrent Històrica.

Dues trobades amb autors obrin el festival el dijous 17

La conversa titulada ‘Odi a l’odi’, entre l’escriptora i periodista d’El País Berna González Harbour i l’escriptor José Manuel Fajardo, obrirà el festival el dijous a les 19 hores. ‘Llibertat és nom de dona’ és el títol de la segona trobada programada per al dijous a les 20 hores, que comptarà amb la presència de la periodista i escriptora María Reig i l’escriptora, traductora i historiadora, Olalla García.

Carmen Posadas, protagonista el divendres 18

La jornada del divendres començarà en l’IES Vetles e Vents en sessió de matí, on els alumnes rebran a l’escriptor Alfonso Mateo Sagasta per a parlar sobre llibres i creació literària. Serà l’aperitiu per a una vesprada intensa i molt recomanable.

A les 19 hores, els i les assistents tindran l’oportunitat de conèixer a Andrea Frediani, l’escriptor de novel·la històrica amb més prestigi a Itàlia i autor d’obres tan reconegudes com la trilogia ‘Dictator’, en una trobada titulada ‘Herois de marbre i carn’. Cal destacar que, a més, Frediani és llicenciat en Història Medieval, professor universitari i col·labora amb diferents mitjans de comunicació de caràcter divulgatiu.

Tot seguit, a les 20h, la prestigiosa escriptora espanyola i autora de la recentment publicada novel·la ‘Llicència per a espiar’, Carmen Posadas, protagonitzarà la trobada ‘Armes de dona’. Després de la conversa, el públic assistirà a l’activitat Personatges fora de les pàgines, on la ficció saltarà de la novel·la a l’escenari amb una performance única. A continuació, Carmen Posadas rebrà el premi Consulesa honoraria de Torrent Històrica, en reconeixement a la seua sòlida trajectòria, amb una trentena de novel·les publicades des de 1984.

Un dissabte 19 carregat d’activitats

El dissabte al matí serà moment per a gaudir d’una Ruta Històrica per la ciutat. Els interessats a participar hauran d’estar a les 11h del matí en l’Hort del Trénor. Actuarà com cicerone José Royo Martínez, cronista oficial de la ciutat de Torrent. A la mateixa hora se celebrarà un club de lectura en línia en anglès amb l’autor Abir Mukherjee sobre la seua novel·la ‘Els prínceps de Sambalpur’. Una hora després, a les 12h, se celebraran altres dos clubs de lectura presencials: un a la Biblioteca Metre amb José Manuel Fajardo, autor de ‘Odi’, i un altre en l’Associació de Veïns del Vedat, amb Alfonso Mateo Sagasta, autor de ‘El seu pitjor enemic, una aventura cervantina’.

A la vesprada se celebraran tres trobades amb autors. A les 18 hores, Silvestre Vilaplana i Xavier Aliaga protagonitzaran la trobada titulada ‘Les ombres del vell segle’, en el qual s’abordarà la memòria històrica del segle XX a Espanya. A les 19 hores serà el moment d’escoltar a Oliver Pötzsch, un dels autors de ficció històrica més llegits a Alemanya, que ha venut més de 3,5 milions d’exemplars de les seues novel·les. Tancaran les trobades del festival a les 20 hores un cineasta, Agustín Díaz Yanes, i un escriptor, Alfonso Mateo Sagasta, que han dedicat alguna de les seues obres als conqueridors del segle XVI espanyol, amb la trobada ‘No és or tot el que rellueix’.

A aqueixa mateixa hora, en l’Auditori de Torrent tindrà lloc la representació teatral ‘Victoria ve a sopar’, adaptada i dirigida per Carmen Nieves sobre l’obra d’Olga Minguet Pastor i protagonitzada per Tiffani Guarch i Rebeca Fer. Aquest muntatge teatral planteja un sopar en la qual Clara Campoamor convida a sopar a la seua casa a Victoria Kent. Dos personatges crucials en la història dels drets de les dones a Espanya i les biografies de les quals són poc conegudes al nostre país.

Diumenge 20, fi de festa dedicat als xiquets i a la batalla d’escriptors

Torrent Històrica clausurarà la seua IV edició el diumenge, jornada en la qual hi ha dues activitats programades. A les 11, en la Plaça de l’Antic Mercat, se celebrarà Torrent en còmic, activitat en la qual poden participar xiquets a partir de sis anys.

I a les 11.30, la batalla d’escriptors posarà el tancament al festival. La batalla d’escriptors és una divertida manera de conèixer als escriptors en acció. Dos equips de dos escriptors cadascun han d’escriure, per torns i en tan sols 4 minuts, una història que continga determinats ingredients triats a l’atzar. Després de diversos enfrontaments, només un dels contendents aconsegueix guanyar. Una activitat que encanta al públic, que és a més l’encarregat d’emetre els vots que acaben decidint un guanyador.