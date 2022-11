Sandra Gómez destaca la “importància de l’acord pel qual l’aparcament serà el primer de gestió pública al Cabanyal-Canyamelar”

AUMSA inicia la remunicipalització de l’aparcament de Martí Grajales

AUMSA aprovarà, en el pròxim consell d’administració, la signatura de l’acord amb l’empresa concessionària de l’aparcament del carrer de Martí Grajales, actualment en concurs de creditors, per a iniciar els tràmits de municipalització d’este servici, sense cost per a les arques públiques.

I amb esta operació, l’esmentat aparcament, situat al costat del Mercat del Cabanyal-Canyamelar, serà el primer dels anunciats per a residents en el marc de les intervencions per a la regeneració d’este barri. Ho ha avançat hui la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, en destacar que “els aparcaments públics per als veïns i veïnes del Cabanyal-Canyamelar van ser un dels compromisos per a la regeneració del barri”, i celebrar: “hui anunciem que molt aviat tindrem el primer d’ells en funcionament”.

Sandra Gómez ha explicat que este aparcament va obrir al públic en 2009, i compta amb 370 places, que funcionen tant en règim de lloguer “permanent” per a residents, com en règim de rotació per hores o dies; i que AUMSA va iniciar converses amb l’empresa, multiaparcaments València SLU, concessionària encarregada de la construcció i gestió d’este aparcament. “Finalment s’ha arribat a un acord pel qual l’aparcament passarà a les mans d’AUMSA, que es farà càrrec de l’aparcament a partir del moment de la signatura, finalitzant la concessió”, ha afegit.

“D’esta manera, l’aparcament, el valor net comptable del qual és de 7,4 milions d’euros, passarà a ser públic de manera gratuïta per a les arques municipals. I gràcies a la bona gestió d’AUMSA, disposarem d’un nou aparcament per a donar servici al barri sense cap cost, la qual cosa permetrà oferir les places a preus assequibles als veïns i veïnes” ha manifestat Gómez.

D’altra banda, Sandra Gómez ha recordat que l’Ajuntament té en licitació les obres de reurbanització de diversos enclavaments al voltant d’este aparcament, com són els EDUSI dels voltants del mercat, de l’estació del Cabanyal-Canyamelar, i d’altres carrers pròxims. I ha parlat del PEC del Cabanyal-Canyamelar, “l’aprovació del qual es preveu a principis de 2023 i que contempla aparcaments en altura per a residents”.

“Així, amb este acord hem volgut avançar-nos perquè el barri puga disposar d’alternatives d’aparcament sense esperar a la construcció dels nous, tot i que les obres de recuperació d’espai públic dels EDUSI pendents, actualment en licitació, seran en breu una realitat”. “El cas és que la nostra aposta per la millora de la qualitat de vida en el barri és fort i decidida, i amb això fem un altre pas més perquè la rehabilitació del Cabanyal-Canyamelar siga imparable i no tinga marxa enrere”, ha conclòs Sandra Gómez.