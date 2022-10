Sandra Gómez explica que ja estan en obres Soguers i Tapineria, a Ciutat Vella, i dos promocions de Moreres

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha informat que AUMSA té en marxa ja 218 vivendes del Pla de Vivenda, el qual contempla la construcció de deu edificis amb 323 vivendes i una inversió de 54.542.541,28 euros, finançat amb el Banc Europeu d’Inversions. Es tracta de vivendes de lloguer assequible, 27 en el centre històric de la ciutat i 296 repartides entre el barri de la Malva-rosa i la Punta.

Gómez ha anunciat que ja està en marxa la construcció d’un nou edifici de 41 vivendes al carrer de les Moreres, que se suma a altres 22 vivendes al carrer de les Barraques de Figuero, també a eixa zona, amb el que sumen més de 60 vivendes.

Igualment, ha indicat que es troben ja en obres les promocions dels carrers dels Soguers i de la Tapineria, al districte de Ciutat Vella, que sumen 12 vivendes i que, a més, “s’estan alçant en solars que portaven dècades abandonats, amb la qual cosa acabem amb espais de degradació al centre de la ciutat”.

Sandra Gómez ha explicat que també estan ja en licitació perquè puguen començar a construir-se, entre febrer i març del pròxim any, les promocions de 75 vivendes de l’avinguda dels Tarongers i altres 68 vivendes del carrer de les Hortolanes.

“Tenim per tant en marxa ja 218 vivendes del pla, a falta de les últimes dos promocions, pendents d’aprovar el projecte per a licitar les obres”, ha destacat, i ha recordat que totes són “vivendes en lloguer assequible, eficients energèticament, i que analitzen com incorporar la perspectiva de gènere en el seu disseny i distribució interior de la vivenda i espais comuns”.

Amb tot això, ha exposat Gómez, “des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana s’està promovent una oferta de vivenda assequible per a totes les famílies i totes les persones que vulguen independitzar-se”. “Estem fent un pas de gegant des de l’Àrea d’Urbanisme per a ampliar i duplicar el parc públic de vivenda amb què compta l’Ajuntament de València”, ha conclòs