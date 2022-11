Cristóbal Aguado subratlla que “de filosofies no es menja” i apel·la a la unitat per a “evitar l’avanç del desert al Mediterrani i la sequera en el centre d’Europa”

El president de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, va alertar hui a Brussel·les que la supressió de matèries actives fitosanitàries per part de la Unió Europea (UE) “ens porta a un autèntic desastre, perquè si els agricultors mediterranis ens quedem sense solucions contres les plagues i malalties hi haurà més abandó de terres, més incendis, més desert i més dependència alimentària de fora”. El dirigent agrari valencià va realitzar aquestes declaracions durant el grup de treball sobre qüestions fitosanitàries del COPA-COGECA, l’entitat que aglutina les principals organitzacions agràries i cooperatives europees.

Davant la nova proposta de reglament de la Comissió Europea relativa a l’ús dels productes fitosanitaris, que planteja prohibir tots els fitosanitaris en el 80% de l’agricultura valenciana, Aguado va reclamar un replantejament: “La UE està fent lectures equivocades. Ha de repensar que no és igual cultivar en el nord d’Europa, on hui fa fred, que en el sud, on fa quasi 20 graus i les plagues poden multiplicar-se. Si aquest reglament segueix avant, els europeus haurien de començar a preocupar-se perquè de filosofies no es menja i, si el camp s’abandona, el pagarem molt car. Dependre de l’aliment que vinga d’un país tercer per a poder vendre-li béns transformats o industrials pot comportar una factura molt cara a mitjà i llarg termini”.

Per això, el president de AVA-ASAJA va apel·lar a la unitat: “Tant el nord com el sud tenim la responsabilitat d’anar tots a l’una. Si el desert avança per la conca mediterrània, la falta de pluges en el cor d’Europa serà major, tal com constaten els experts en clima. Els cultius arboris fixen més diòxid de carboni i generen més oxigen. En cas d’incendi, les flames es frenen en els camps cultivats, que a més serveixen com a refugi per als equips d’extinció. La UE ha de deixar les filosofies i trepitjar terra.